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Аркадий Дубнов
Аркадий Дубнов
Российский журналист, эксперт по странам СНГВсе статьи автора

В Казахстане нагнетаются страсти

3.4т

В Казахстане, по всем признакам, нагнетаются страсти. И вызваны они, скорее, не добровольной отставкой президента Назарбаева и вполне конституционной передачей его полномочий председателю Сената Касым-Жомарту Токаеву...

Дело в другом, принявший полномочия президента, но не избранный президентом, г-н Токаев согласно п.2 Ст. 48 Основного закона Казахстана "не вправе инициировать и вносить дополнения в Конституцию". А оглашённое им решение переименовать столицу страны Астану, что зафиксировано в Конституции, как раз и есть есть ее нарушение.

Молодой казахстанский юрист Джохар Утебеков в своём посте в фэйсбуке обратил на это очевидную конституционную несуразность, что вызвало бурный отклик в социальных сетях. Тысячи перепостов, многие тысячи лайков выразительно свидетельствуют о массовом недовольстве жителей Казахстана, причём, не только Астаны, такой поспешной процедурой переименования столицы. Люди, пусть не слишком массово, - в стране праздники, отмечают Навруз, - уже выходят на улицы Алма-Аты протестовать.

То, что юрист Утебеков попал в самую болезненную точку, говорит тут же появившееся заявление Республиканской коллегии адвокатов, резко осудившее его пост в ФБ за "нарушение норм Конституции и законодательства"(!).

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Вполне в советском духе юристу было указано на "необходимость отвечать принципам нравственности..., в быту и личной жизни". Похоже, этот парень злостный неплательщик алиментов, а может, даже двое, или слава Аллаху, троеженец!

Но ни единого указания на суть претензий юриста относительно конституционности решения, принятого "транзитным" президентом Казахстана, в заявлении его коллег нет. Тем более, опровержений им сказанного.

А это значит, что казахстанский прецедент транзита власти, уникальный и вполне благопристойный по отношению к царящим в наших краях, где царствуют автократы, а то и тираны, представлениям том, что такое хорошо и что такое плохо, - уже удручает

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Автор
Аркадий ДубновАркадий Дубнов
Персона
Нурсултан Назарбаев
Место
Казахстан
Источник
Источник:Facebook Аркадия Дубнова
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