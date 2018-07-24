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Сергей Лойко
Сергей Лойко
Журналист, фотографВсе статьи автора

Аркадий Бабченко, чего ты требуешь от Усика?

1.7т

Аркадий, тебе бы всех убивать, кроме себя, любимого. По твоему, было бы классно, если бы Усик, национальное достояние Украины, вместо Мордора поехал бы на войну, как Слипак, загинул бы там, и его именем назвали бы улицу?

Слипака нельзя было пускать на фронт, его нужно было беречь. Такие люди не должны воевать. Им есть, чем прославить Украину, кроме своего героизма, в котором никто не сомневается.

Аркадий, к чему ты призываешь? Ты ведь сам в отличии от Слипака не был на войне ни одной секунды за четыре года, даже, как журналист. Все верно, ты себя бережешь. Ты выше этого. Тогда чего ты требуешь от Усика? Он в отличии от тебя дерется за Украину, а ты сидишь в бункере и плачешься ежедневно про то, как сам себя убил. Ты просто банальный трус, Аркадий, призывающий других с дивана к героизму. Василий Слипак настоящий герой, но для Украины было бы больше пользы, если бы он продолжал петь и этим прославлять родину, как Усик сегодня.

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Иди, бл*ть, сам повоюй немножко, посиди в окопе с солдатами, напиши что-нибудь военкорское оттуда.

Уж там тебя Путин точно не достанет. И вот тогда у тебя будет больше морального права призывать к подвигам других.

Сегодня весь мир знает, что Усик чемпион мира, и что он украинец, который победил грозного русского не где-нибудь, а в Москве, и это главное.

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Автор
Сергей ЛойкоСергей Лойко
Тема
Усик - Гассиев
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Аркадия Бабченко
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