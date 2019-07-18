За пятилетку Порошенко нам на многое пришлось посмотреть либо впервые, либо новыми глазами, и одним из самых сильных впечатлений была совершенно вялая реакция Европы на войну в Украине. Да, мы можем пенять на себя за то, что четверть века исполняли нечто непонятное, как это было изображено в старой одесской песне: "Две шаги налево, две шаги направо, шаг впИРОд и два – назад". Собственно говоря, мы с себя этой вины не снимали и не снимаем, но мы находились в драке, а Европа стояла над дракой, как будто это ее и не касается вовсе.

Но при ближайшем рассмотрении оказалось, что тут дело не столько в Украине, как в том, какую тональность избрала для международного диалога объединенная Европа. Что характерно, этим самым голосом стала мощнейшая, с экономической точки зрения, страна Европы – Германия.

Еще недавно, когда в получасе танкового броска от границ ФРГ стояла мощнейшая совковая ударная группировка, тональность Германии звучала в унисон Штатам, но с развалом совка, Германия решила примерить новую роль – мировой державы. Кстати – имела на это право. Но фокус в том, что этот самый статус добывается умением принимать серьезные, глобальные решения и тянуть их самостоятельно, разве что слегка опираясь на союзников. В данном же случае, этот статус добывался путем демонстрации подчеркнутой независимости от США. И это было бы ничего, но тогда надо было принимать и парировать глобальные вызовы, а с этим у Германии как-то не заладилось.

Ни разу Германия не возвысила голос именно в плане острой глобальной проблемы, и ни разу она не решилась стоять в этом решении до конца. Но в ЕС Германию аккуратно, хоть и не полностью, охлаждала и компенсировала Великобритания. Имея опыт глобальной империи, Британия четко понимала, что значит вести свою независимую игру, как понимала и то, что Германия к ней не готова ни экономически, ни политически. Для этого нужен был совершенно другой лидер, нежели Меркель, и уж тем более, чем Шредер.

Но равновесие нарушила Франция. В нулевых она вошла в военную часть НАТО и активно включилась в дела Евросоюза, и тут обнаружилось, что понимание собственной глобальной роли у Парижа совпало с тем, как себе это представляли в Берлине. Думаю, что именно тогда британский противовес сломался, и там очень быстро остыли к ЕС как таковому.

Понятно, что на это наложилась довольно грубая игра россиян, и в конце концов, референдум дал зеленый свет на выход Британии из Евросоюза, и возникла ситуация, известная сейчас как Брекзит. На сколько теперь можно понять, Лондон сам не был готов к тому, что консервативные граждане страны проголосуют за выход. Но мы тоже не ожидали своего "подарка" в 72%, оно – вот оно.

Тем не менее, это был звонок и для ЕС. На самом деле, Брекзит стал прецедентом, когда страна по собственной воле выходит из союза. Как говорится, такие вещи происходят не от хорошей жизни, тем более, когда это исполняют консервативные англичане. В этот момент и немцам и французам стоило бы задуматься о том, почему это так происходит и попытаться что-то изменить, но ничего подобного! И Париж, а особенно Берлин, продемонстрировали обиду и раздражение таким ходом событий, безусловно возложив вину на Британию. Более того, фрау Меркель еще и шпильки старалась вставлять, чтобы процесс прошел как можно больнее и унизительнее для Великобритании.

В этот момент все встало на место. ЕС – поражен импотенцией особого свойства, когда дальше имитации процесса не доходит ни дело, ни желание. В связи с этим возник вопрос о том, найдется ли хоть кто-то, способный воскликнуть: "А король-то – голый!"

И вот очень похоже на то, что это таки может состояться. Автором этого клича может стать экс-глава Форин Офис Борис Джонсон. Многие сходятся на том, что скорее всего именно он займет место в премьерском кресле. А Джонсон уже заявил, что имеет предварительные договоренности с США о заключении расширенного торгового соглашения, что должно открыть Британии рынок США и компенсировать потери от разрыва с ЕС.

Если все пойдет именно таким образом, то Британия сформирует еще один прецедент, который может указать европейским странам путь переформатирования европейского пространства. По крайней мере, то, что и как сейчас делают лидеры ЕС – ни к чему другому не приведет, и если раньше ситуация для той же Польши выглядела безвыходной, то скоро все может измениться.

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