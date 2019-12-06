Аннексия Крыма – не помеха: в Европе приняли скандальное решение по России в ПАСЕ

Парламентская ассамблея Совета Европы не должна отказывать в признании полномочий депутатов из России – государства-члена СЕ, которое аннексировало украинский Крым.

К такому выводу в пятницу, 6 декабря, пришла Еврокомиссия "За демократию через право", известная также как Венецианская комиссия. Как сообщает "Европейская правда", содержание решения будет официально обнародовано в день "нормандского саммита" 9 декабря.

Отмечается, что такой вывод был подготовлен по запросу регламентного комитета Ассамблеи. Тот просил разъяснить: имеет ли ПАСЕ право признавать полномочия в своем составе делегации Госдумы РФ, "учитывая, что в избрании ее депутатов по партийным спискам участвовали избиратели из оккупированного и незаконно аннексированного Крыма".

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В связи с этим Венецианская комиссия подтвердила, будто бы и у самого СЕ, и у его государств-членов "есть четкое обязательство не признавать аннексию, явно или неявно".

В документе также указано, что это распространяется и на ПАСЕ. Однако, утверждает ВК, "это не обязательно должно приводить к лишению полномочий всей делегации той страны, которая осуществила аннексию". Судя по этому, наличие в составе России аннексированного украинского полуострова еще не лишает российских депутатов права на участие в работе ПАСЕ.

При этом в Комиссии заявили о возможности применения других санкционных ограничений в ПАСЕ против депутатов от РФ, избранных по партийным спискам, лишь из-за факта голосования за них в аннексированном Крыму. В отдельных случаях возможно даже полное лишение полномочий всех или части делегатов России.

Отмечается, что важно даже то, были ли крымские голоса решающими для избрания депутатов или партии, попавших в Госдуму РФ.

"Принимая решение о признании полномочий, ПАСЕ должна оценивать влияние включения аннексированной территории на финальные результаты выборов... И определить, должны ли полномочия быть подтверждены или отменены, в целом или частично", – подчеркивается в решении ВК.

Не исключено, что со временем Ассамблея может увеличить список возможных санкций в отношении России. Документ Венецианской комиссии содержит косвенные указания на то, что у мажоритарных депутатов Думы, избранных в Крыму, или же членов Совета Федерации есть все основания не быть признанными в качестве членов ассамблеи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Франции Эммануэль Макрон поддержал возвращение российской делегации на заседания ПАСЕ. По его словам, это еще не означает, что в Европе забыли о "замороженных" конфликтах на континенте.

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