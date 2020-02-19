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19 февраля • обновлено в 23:03
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Англичанка играла на скрипке во время операции на мозге: невероятное видео

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В Великобритании во время операции по удалению опухоли из мозга музыкант симфонического оркестра играла на скрипке.

Врачи разработали специальную технику, чтобы в реальном времени проверять работу участков мозга, которые отвечают за движение рук. Они разбудили 53-летнюю Дагмар Тернер во время операции, чтобы она могла играть, сообщили на сайте больницы Королевского колледжа Лондона (чтобы посмотреть видео доскролльте до конца страницы).

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Женщина играла на скрипке во время операции на мозге

Женщина играла на скрипке во время операции на мозге

Скриншот из видео

Музыкант играла на инструменте пока ее опухоль не была удалена, в то время как за ней следили врачи. По словам нейрохирурга Кейумарс Ашкан ей удалили 90% новообразования, а необычная операция позволила скрипачке сохранить полную подвижность левой руки.

"Мы проводим около 400 удалений опухолей в год, и нам часто приходится будить пациентов во время операции, чтобы проверить их языковые рефлексы. Но впервые я заставил пациента играть на музыкальном инструменте", – рассказал хирург.

Женщина играла на скрипке во время операции на мозге

Женщина играла на скрипке во время операции на мозге

Скриншот из видео

Женщину успешно прооперировали и отпустили домой спустя три дня после хирургического вмешательства.

Ранее OBOZREVATEL писал, что чешские врачи провели первую в стране операцию по установке искусственного легкого. Пациентка поступила в больницу с диагнозом легочная гипертензия в тяжелой форме.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Великобритания
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