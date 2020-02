Англичанка играла на скрипке во время операции на мозге: невероятное видео

В Великобритании во время операции по удалению опухоли из мозга музыкант симфонического оркестра играла на скрипке.

Врачи разработали специальную технику, чтобы в реальном времени проверять работу участков мозга, которые отвечают за движение рук. Они разбудили 53-летнюю Дагмар Тернер во время операции, чтобы она могла играть, сообщили на сайте больницы Королевского колледжа Лондона (чтобы посмотреть видео – доскролльте до конца страницы).

Музыкант играла на инструменте пока ее опухоль не была удалена, в то время как за ней следили врачи. По словам нейрохирурга Кейумарс Ашкан ей удалили 90% новообразования, а необычная операция позволила скрипачке сохранить полную подвижность левой руки.

"Мы проводим около 400 удалений опухолей в год, и нам часто приходится будить пациентов во время операции, чтобы проверить их языковые рефлексы. Но впервые я заставил пациента играть на музыкальном инструменте", – рассказал хирург.

Женщину успешно прооперировали и отпустили домой спустя три дня после хирургического вмешательства.

