Мне кажется, Путин допустил одну серьезную ошибку на пресс-конференции — показал, насколько для него важен один конкретный вопрос, открыл свое слабое место. Когда говорили об обвинении, которое в США выдвинули 12 сотрудникам ГРУ РФ во вмешательстве в американские выборы, Путин предложил людям прокурора Мюллера приехать в Россию и допросить офицеров, а взамен он хотел бы допросить Браудера.

Новости Трамп жалко капитулировал перед Путиным

Видно, что этот вопрос очень лично волнует Путина, так как Браудер добрался до личных денег президента РФ и продолжает вскрывать все новые схемы верхушки Кремля. Скорее всего, последней каплей стала опубликованная информация об отмыве денег в пользу Ролдугина (а мы понимаем, чьи деньги он держит) через Danske Bank.

И это на фоне того, что у Браудера натянутые отношения со США, он живет и платит налоги в Британии и даже отказался от американского гражданства. То есть выдвигать такое условие по Браудеру следовало бы отнюдь не Трампу.