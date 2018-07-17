МоваЯзык
Регистрация
ПолитикаЭкономика
Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Американцы добрались до личных денег президента

3.4т

Мне кажется, Путин допустил одну серьезную ошибку на пресс-конференции — показал, насколько для него важен один конкретный вопрос, открыл свое слабое место. Когда говорили об обвинении, которое в США выдвинули 12 сотрудникам ГРУ РФ во вмешательстве в американские выборы, Путин предложил людям прокурора Мюллера приехать в Россию и допросить офицеров, а взамен он хотел бы допросить Браудера.

Новости
Трамп жалко капитулировал перед Путиным

Видно, что этот вопрос очень лично волнует Путина, так как Браудер добрался до личных денег президента РФ и продолжает вскрывать все новые схемы верхушки Кремля. Скорее всего, последней каплей стала опубликованная информация об отмыве денег в пользу Ролдугина (а мы понимаем, чьи деньги он держит) через Danske Bank.

И это на фоне того, что у Браудера натянутые отношения со США, он живет и платит налоги в Британии и даже отказался от американского гражданства. То есть выдвигать такое условие по Браудеру следовало бы отнюдь не Трампу.

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Илья ПономаревИлья Пономарев
Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Владимир ПутинДональд Трамп
Место
Россия
Источник
Источник:Facebook Ильи Пономарева
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
15
Интересно
2
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги