А давайте я вам расскажу сказочку ̶м̶а̶с̶о̶н̶ ̶г̶р̶я̶д̶у̶щ̶и̶й, в смысле, на сон грядущий? Знаете, как совершенствовалась советская микроэлектроника в последние пару десятилетий СССР?

Бралась вражеская микросхема, выкраденная доблестными разведчиками и не буду говорить каким образом и в каком месте перевезенная в СССР. Потом брался могучий НИИ и начиналось шаманство: содержимое микрухи срезали слоями в несколько микрон и тщательно фотографировали структуру. Таким образом удавалось узнать логическую и физическую архитектуру изделия, после чего оно воспроизводилось, в меру способностей советской промышленности. Ну да, выходило "сорок ножек и две ручки, для переноски", но для автоматизации АПЛ и прокатных станов хватало. И было все хорошо, ̶п̶о̶к̶а̶ ̶н̶е̶ ̶п̶р̶и̶ш̶е̶л̶ ̶Н̶а̶в̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ ̶™.

Кирдык произошел в конце 80-х. 3-микронные Z80 и i8086 срезались на ура. Полуторамикронный i286 дался с огромным трудом, i386 с такой же проектной нормой был еще сложнее, его до гибели СССР так и не сумели воспроизвести, а в 1989 году п̶р̶и̶ш̶е̶л̶ ̶Н̶а̶в̶а̶л̶ь̶н̶ы̶й̶ появился i486 с проектной нормой 0,8 микрона. И вот его "срезать" наши Левши не сумели. Пластовать кристалл слоями в половину микрона не получилось Т.е, резать можно, фотографировать потом уже нечего. На этом "развитие советской микроэлектроники" и кончилось.

К чему эта экскурсия в историю? Современные процессоры делаются по проектной норме 10...20*10−9 м. Это на два порядка (в сто раз) меньше, чем тот камень об который убился Минэлектронпром СССР. Т.е., вообще без даже и тени шанса.

И примерно такая же ситуация во всех(!) отраслях. Признаете вы американские авторские права или нет - даже украсть не получится. Потому что (а) руки не из того места, (б) ноу-хау не украсть и (в) очень многое просто нельзя "как следует разглядеть".

DIXI.