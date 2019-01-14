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Борис Райтшустер
Борис Райтшустер
Журналист. Автор книги "Путинократия". C 1999 г. по 2015 г. - глава Московского бюро журнала Фокус.Все статьи автора

"Американский посол - шантажист“

1.9т

Подобное впечатление может возникнуть, если почитать заголовки германских газет (например, в воскресной "Бильд"). Цитата: "Посол США Греннел пишет немецким компаниям письма с угрозами". И лишь далее внизу по тексту взбудораженные читатели могут понять, что скрывается за этим и о чем на самом деле идёт речь: посол Греннел предупредил компании возможных санкциях со стороны американских властей, если они будут продолжать участвовать в строительстве спорного газопровода "Северный поток 2" – проекта, с помощью которого Путин, по мнению кремлевских критиков, софинансирует войну России на востоке Украины.

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Империя зла

Это вводит в заблуждение, и настолько же манипулятивно некоторые СМИ распространяют эту информацию далее. И это абсурдно: тот кто – справедливо и оправдано на мой взгляд – критикует близость Трампа , получается, совсем не может изменить угол зрения, когда правительство США пытается предотвратить реализацию спорного путинского проекта. И что еще более нелепо: послы стран Евросоюза в США обратились к членам Конгресса с просьбой не противодействовать отмене санкций против близкого Путину олигарха Олега Дерипаски, так как он со своими миллиардами сомнительного происхождения очень важен для экономики ЕС. Только вот об этом факте на немецком языке в гугле вы не найдёте ни одной ссылки...

"Американский посол - шантажист“

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Автор
Борис РайтшустерБорис Райтшустер
Тема
Северный поток-2
Место
Германия
Теги
Северный поток - 2санкции пропаганда
Источник
Источник:Facebook Бориса Райтшустера
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