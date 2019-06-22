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Алена Балаба
Алена Балаба
Руководитель Одесского Кризисного Медиа ЦентраВсе статьи автора

В Грузии россиянам медом намазано. В убитый Крым ехать не хотят

2.3т

Тут в связи с запретом перелетов в Грузию всплыла инфа, что в прошлом году больше 2 млн ростуристов посетило Грузию, а в этом - больше 0,5 млн уже.

Антироссийские протесты в Грузии

Антироссийские протесты в Грузии

Заметьте - ездят не в убитую и разворованную своими же Абхазию - часть Грузии по всем международным законам, не в отстроенный с иголочки заново Грозный или ту же Махачкалу на море, и даже не в превращенный в сплошную военную базу и убиваемый Крым, медом намазано в Грузии - красиво, вкусно, море, "народ приветливый".

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Любимые игры Кремля

Но "приветливый народ" ничего не забыл, подонки.

"Приветливый народ" вышел и сорвал спецоперацию по "сближению Грузии и России".

Вы учтите, что подобные "сближения" ждут Украину. В ближайшее время. Так что события последних дней в Тбилиси - то, что, возможно, с нами будет уже после "дострокових виборів", торопыги.

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Автор
Алена БалабаАлена Балаба
Место
Грузия
Источник
Источник:Facebook Олени Балабы
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Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
....Что сказать то хотело? что кучка проплаченных бузотёров сами себе выстрелили в ногу? что накроется тур бизнес,где кормились тысячи грузин....отели,водители,повара,прачки,гиды,останутся без работы,что РФ покупала их продукцию,что бы поддержать экономику? и не надо киздеть за всех грузин...
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Carpenter Oleg
Carpenter Oleg
Дегтяренко Светлана, меня больше позабавило "убитый Крым" от этой дуры. Учитывая в каком состоянии он находился будучи в Укропомойке, то действительно - любимое место обитания укротараканов и укроклопов убито раз и навсегда.
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