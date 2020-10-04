Алексиевич призвала Запад ужесточить санкции против Беларуси

Белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич высказалась за более жесткие санкции в отношении властей Беларуси.

Как пишет Corriere della Sera, об этом она заявила в городе Таормина (Италия) на фестивале Taormina Book, где ей вручили премию Taormina Award for Literary Excellence.

По словам Алексиевич, Беларусь в период политического кризиса оказалась одна, вероятно, потому что "между Европой и Россией есть негласный договор о том, что Беларусь – это зона интересов России".

Она подчеркнула, что белорусы, которые выходят на марши, хотят жить так, "как живут свободные люди".

"Я смотрю в лицо сегодняшней молодежи, которой много на маршах свободы, и вспоминаю девяностые годы. Тогда на площади выходили мы, и кричали "Свободу! Свободу!". Но мы не знали, что это такое. У нас было только книжное, романтическое представление о свободе. Мы думали, что свобода где-то там за углом, но потом осознали, что путь к свободе долгий и трудный. Мы этого пути не проходили. За углом мы обнаружили только экономическую разруху и варварство, готовое высунуть голову в любой момент", – отметила писательница.

На вопрос, вернется ли она после посещения Европы в Беларусь, Алексиевич заявила, что не планирует оставаться в эмиграции. Но у Нобелевского лауреата и ее окружения есть сомнения в том, что ее впустят в страну.

Как сообщал OBOZREVATEL, в конце августа Светлану Алексиевич вызвали в Следственный комитет на допрос, который продлился 15 минут. После него писательница заявила, что остается в статусе свидетеля по делу о Координационном совете оппозиции Беларуси.

28 сентября Алексиевич улетела из Беларуси в Европу.