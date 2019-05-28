Как возник обычай оставлять записки в Стене Плача и куда они потом деваются.

Оказывается, можно отправить Б-гу письмо по адресу: Иерусалим, Б-гу. По заверениям израильского почтового управления все эти письма затем доставляются к Стене Плача и вкладываются в расщелины между камнями.

Стена Плача, Израиль

Основная масса писем к Б-гу все же отправляется "вручную", т. е. вкладывается в щели меж камней самими посетителями Котеля (так называется Стена Плача на иврите). Религиозные люди составляют меньшинство таких "клиентов" Б-га и Его Стены. Большинство же отправителей - туристы (евреи и неевреи) из городов Израиля и других стран.

Раввины объясняют свое отношение к обычаю вкладывать в стену записки с просьбами так: для не умеющих молиться это зачастую единственная возможность выразить свое религиозное чувство, своеобразная молитва. А потому не усматривают в этом "суеверия" или "невежества".

Но когда возник этот обычай? Кто положил ему начало и почему принято считать, что записанные и вложенные просьбы и молитвы обязательно не останутся без ответа?

В записках еврейского путешественника Биньямина из Туделы, посетившего Эрец Исраэль в 1168 году, есть любопытные сведения, касающиеся иерусалимских обычаев. В числе прочих, он рассказывает об обычае вбивать гвоздь между камнями Стены Плача, отправляясь в дальние странствия. Бытовало поверье, что это талисман, охраняющий от опасностей в пути. По возвращении домой было принято вытаскивать свой гвоздь из стены.

Раввины Иерусалима осуждали эти странные поверья и считали такие действия осквернением святыни, а в качестве альтернативы предлагали вкладывать записки. Предполагают, что это и стало началом ныне бытующего убеждения в действенности такой своеобразной молитвы.

Куда же деваются эти записочки потом? Ведь их так много, что бывает сложно подыскать место, чтобы положить еще одну. Оказывается, периодически их собирают, но не выбрасывают куда попало, а хоронят в гнизе (захоронение священных текстов) на Масличной горе, как принято поступать со всеми святыми текстами, в которых упоминается имя Б-га.

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