Бардак в ближневосточном регионе создал Трамп, а изложить "детальные планы" по разрешению кризиса поклонники нынешнего американского президента почему-то просят меня.

Вот вам первый шаг: привести в состояние полной боеготовности авианосные группы у берегов Ирана и в ультимативной форме потребовать освободить британский танкер. Вот вам второй шаг: в случае отказа Ирана от дипломатического разрешения ситуации немедленно приступить к силовому освобождению судна и его экипажа. Конечно, экипажу (в составе которого есть и союзные Тегерану россияне) не позавидуешь: людоед попытается сожрать своих заложников при первой возможности – еще до подхода "спасателей". Как раз для того, чтобы избежать трагедии, западная коалиция должна убедить Иран в неизбежности военного возмездия. И начать это возмездие при необходимости.

Такая стратегия ультиматума была бы эффективна, если бы Тегеран четко осознавал реальность последствий невыполнения ультимативных угроз. Реальность того, что воля к проведению такой операции – есть. Вот только пока не просматривается никакой воли ни в Вашингтоне, ни тем более в Лондоне – потому Тегеран и почувствовал себя более чем вольготно. Особенно после того, как на уничтожение американского дрона Трамп ответил твиттер-сообщением, а не атакой на иранские средства ПВО.

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Дело здесь отнюдь не только в конфликте Ирана с американской администрацией. Захват британского танкера – это ответ Тегерана на задержание британцами танкера, который вез иранскую нефть в Сирию в нарушение европейских санкций против режима Асада. Таким образом, Лондон действует в рамках международного права, тогда как Тегеран ведет себя как обыкновенный морской разбойник. Но надо понимать и то, что британцы, захватывая танкер, руководствовались указаниями из Вашингтона. Вашингтон же в этом случае действовал не столько в рамках принуждения к соблюдению санкций ЕС, сколько в рамках личной войны Трампа и аятолл.

И здесь мы возвращаемся к тому, о чем я говорил ранее: стратегия по защите мореходства изначально должна была стать частью плана выхода США из ядерной сделки. Именно частью плана, а не последующей лихорадочной реакцией на действия Тегерана. В этом случае задержание танкера с иранской нефтью было бы подкреплено мощным военным фактором, который не позволил бы иранцам принять симметричные меры.

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Речь здесь не только о флотилии: США и сейчас располагают в регионе всеми силами – от авиации до кораблей – для нанесения отрезвляющего удара по аятоллам. Речь здесь – о готовности эту флотилию применить в соответствии с заранее разработанной стратегией. Вот этой самой готовности в Белом доме как раз и нет. Нет там ни стратегии, ни министра обороны (эх, Мэттис, как ты там, дружище?), ни даже советника по национальной безопасности: как известно, в момент отмены атаки по Ирану Трамп послушал не Джона Болтона, а ведущего Fox News Такера Карлсона. Нет ничего. Абсолютная tabula rasa – и на госдолжностях, и в голове Трампа, и даже у него в твиттере. Полный паралич внешней политики. Иранцы не могли не воспользоваться этой ситуацией.

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