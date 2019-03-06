Я родился в Минске, последнее время живу и работаю в Киеве. И сегодня Родиной считаю именно эти две страны, чьи судьбы, а также взаимоотношения мне далеко небезразличны. "Большой разговор с Президентом", в рамках которого Лукашенко встретился с представителями общественности и экспертного сообщества, белорусских и зарубежных СМИ, вызвал большой мировой резонанс. Диалог длился более 7 часов и даже побил рекорд 2017 года на 2 минуты.

Дискуссия во многом впечатлила и меня, в первую очередь, своей откровенностью. Конечно, особый интерес у меня вызывала белорусско-украинская тема. И сегодня это интересно вдвойне, ведь именно Александр Лукашенко самый популярный иностранный политик в Украине. Таковы итоги соцопроса, проведенного украинским аналитическим центром "Новая Европа".

Белорусский лидер не только следит за предвыборной кампанией в Украине, но и не боится делать прогнозы. "Президентом будет Порошенко", – заявил глава белорусского государства. По его мнению, схема здесь простая: "Он выйдет во второй тур. Может быть, с Зеленским, может, еще с кем-то. И тот, кто проголосовал за Зеленского, наверное, за него же и проголосует вновь. Но те, кто был за других, — отдадут голоса Порошенко. Он еще своего слова не сказал".

Александр Лукашенко и Петр Порошенко

Очевидно, что Александр Григорьевич симпатизирует и поддерживает нынешнего президента Украины. И эти симпатии совсем не беспочвенны. У Порошенко и Лукашенко сложились доверительные отношения, которые положительно отражаются в том числе на экономике наших государств. Взаимный товарооборот составляет порядка 5 миллиардов долларов. Уже в этом году поставлена амбициозная задача поднять его до 8 миллиардов долларов, а в дальнейшем и до 10. Прорывным и перспективным для взаимоотношений стран стал Форум регионов Беларуси и Украины, который впервые прошел в Гомеле в 2018-м, а вскоре его встретит Житомир в 2019 году.

Несмотря на бесконечное давление со стороны Москвы, Лукашенко настойчиво не признает Крым российским. При этом, отвечая на вопрос российского журналиста Алексея Иванова, сослался на нормы международного права. Президент напомнил, что в 1995 году он был одним из подписантов Будапештского меморандума: "Прочитайте это соглашение: неприкосновенность, признание границ и прочее. То есть Крым официально, в моем присутствии, был признан территорией Украины. Это никто и не оспаривал", – сказал он и подчеркнул, что России "может пригодиться в этом конфликте такая позиция Беларуси". А это говорит о многом…

Безусловно, тема России, Союзного государства проходила в дискуссии красной нитью. Лукашенко говорил все так же откровенно и очень смело.

По его убеждению, если "сегодня в Беларуси вынести на референдум вопрос об объединении двух государств и, как многие в России говорят, о включении Беларуси в состав России, 98% проголосуют против". При этом "белорусы сегодня хотят быть вместе с Россией, но жить в своей квартире". По-моему, этим все сказано. Касаясь темы Крыма, он также напомнил, что раньше в России его критиковали за непризнание независимости самопровозглашенных Абхазии и Южной Осетии. Но этого шага он так и не сделал...

Новости Лукашенко был в шоке

Таких смелых заявлений, касающихся "старшего брата", во время нынешней дискуссии с президентом было сделано немало. И для этой смелости есть причины. Очевидно, что благодаря качественно проведенной работе белорусского МИДа страна идет на сближение с Западом. Так, позавчера стало известно об отмене со стороны Беларуси ограничений на количество сотрудников посольства США в Минске. Все это свидетельствует о том, что, учитывая двухполярность сегодняшнего мира, в перспективе именно Беларусь может стать своеобразным буфером, площадкой для переговоров между англосаксонским миром, Россией и Китаем.

Не может не радовать, что президент заговорил про конституционную реформу. К слову, именно в этом году белорусской Конституции исполняется 25 лет. Конечно, новая Конституция будет принята не завтра, но, судя по всему (на этот раз в зале присутствовал и давний оппонент Лукашенко Валентин Голубев – один из "отцов" белорусской Конституции), работа уже идет.

И тут я могу дать свой прогноз: в ближайшие 5 лет в Беларуси будет проходить серьезная децентрализация власти. Реформа наверняка коснется и избирательной системы. Уже в 2025 году голосованием начнут выбирать не только Президента, но и глав сельсоветов, исполкомов и горисполкомов. И Беларусь в итоге станет президентско-парламентской республикой.

Не так много в дискуссии было уделено внимания развитию в Беларуси цифровых технологий. И даже странно, что президент не похвалил сам себя. А ведь есть за что. Декрет "О развитии цифровой экономики", по сути, сделал Беларусь IT-страной. Об этом красноречиво говорят факты и цифры. Так, согласно отчету международных инвестфондов, о развитии IT, Беларусь сегодня входит в топ-10 стран мира по проведению благоприятных для бизнеса реформ. Она находится на 1-м месте среди стран СНГ в рейтинге развития ИКТ за 2017 год. Объем экспорта IТ-услуг на душу населения в республике составляет 108 долларов (для сравнения: в США – 58, в Индии – 40, в Китае – 20). 91,9% программного обеспечения, созданного в High-Tech-Park Беларуси, идет на экспорт. А Медианная зарплата тим-лидов IT компаний составила 3375 долларов.

Зато в полемике с экономистом Ярославом Романчуком глава государства высказался, насчет приватизации в стране, что, безусловно, не менее интересно. На мой взгляд, эта тема сегодня более чем актуальна для страны. Ведь у Беларуси есть активы, которые можно выгодно продать, а деньги пустить на модернизацию других стратегических предприятий. В 2017 году белорусский госсектор экономики был готов привлекать деньги через IPO. Несколько белорусских предприятий, в том числе БелАЗ, могли выйти на Варшавскую фондовую биржу ( https://www.rp.pl/Gielda/301299928-Bialoruskie-firmy-chca-debiutowac-na-GPW.html&preview=1#ap-1https://www.rp.pl/Gielda/301299928-Bialoruskie-firmy-chca-debiutowac-na-GPW.html&preview=1#ap-1). И это бы весьма благоприятно повлияло на экономику страны. Но пока этого не произошло. Президент не отрицает приватизацию как таковую, он считает, что никто никому не мешает приватизировать предприятия, "нужно лишь соблюсти определенные процедуры". При этом значит ли, что Лукашенко готов к распродаже государственной собственности? Пока данный вопрос остался без ответа. Но то, что Лукашенко не отрицает экономических реформ, говорит тот факт, что опять же позавчера он подписал сразу 3 (!) директивы: о развитии села, ЖКХ страны и строительной отрасли.

Кстати, диалог с Романчуком в итоге сместился к вопросу о передаче земельных участков в пользование частного бизнеса. В итоге президент предложил передать Ярославу под шефство убыточный колхоз… То есть государство "гибко" перед частной инициативой, когда таковая проявляется.

Конечно, Лукашенко не мог не затронуть тему спорта. Хотя в основном это свелось обсуждению хоккея, а именно, суперсерии между ХК "Динамо-Минск" и сборной экстралиги. Сегодня хоккей – больная для всего белорусского общества тема, а уж для президента страны (как главного хоккеиста) тем более. Несмотря на огромное внимание к этому виду спорта в стране, результаты совсем не впечатляют. Об этом сказал и президент: "Не блещем мы. Национальная сборная вылетела из элиты мирового хоккея, "молодежка" тоже. В КХЛ все видели, как "Динамо" сыграло. Я начал предъявлять жесткие претензии к ответственным лицам, начиная от федерации хоккея, тренеров ведущих клубов и до правительства". Принесут ли эти претензии результат, покажет время. Но сегодня на примере хоккея стало очевидно, что спортивной сфере нужны реформы, а внушительная господдержка далеко не всегда идет на пользу.

Резюме. Очевидно, что сегодня во главе угла у Лукашенко стоит сохранение суверенитета Беларуси. Как ни крути, а Григорьевич – это стабильность. И если дальше двигаться в правильном направлении, Беларусь может стать нейтральным европейским государством, буфером между Востоком и Западом, такой процветающей восточно-европейской Швейцарией.

Спешу успокоить своих многочисленных украинских друзей, которые уже успели включить Беларусь в состав России. Беларусь будет жить в своей квартире!

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