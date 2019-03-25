Господа, моя версия, которую я уже давно вынашиваю.
Трамп наиболее удобный и правильный для русских и Путина президент США. Они знают это задолго до выборов. Потому разрабатывается спецоперация по проталкиванию его на нужное место за счёт взломов серверов, за счёт активной информационной войны в соцсетях, за счёт фейк новостей, за счёт целой армии русских тролей.
Контакты почти всех приближённых Трампа с русскими представителями, в том числе из разведки - доказанный факт. Как и то, что наиболее высокопоставленные представители его команды и администрации, сейчас сядут в тюрьму, так как согласились с фактами следствия и их сажают за менее серьёзное дело, чем шпионаж. Также доказанный факт - самого вмешательства русских в избирательную компанию.
Что не доказано - это контакт или приказ самого Трампа на сговор с русскими представителями. И это просто понять почему. Русские, просчитав, что он из себя представляет, начали фактически автономную от него и его основной избирательной компании, параллельную избирательную компанию, где они делали и подкапывали, так как я выше перечислил. Эта активная компания в последние дни перед выборами и в условиях очень близких выборов, дала Трампу победу в нескольких качающихся штатах и в стране в целом.
Такие манёвры были и раньше. Например, против Джона Керри действовала группа каких-то ветеранов, которые за деньги одного миллионера-республиканца, распространяла против него какие-то мерзкие лживые слухи. При этом в этой антирекламе нигде не упоминалось имя его конкурента на выборах Джорджа Буша и также этот миллионер действовал по собственной инициативе, а не по указке из штаба Буша. Таким образом, за счёт целенаправленной антирекламы, Керри потерял лишний месяц и деньги, на попытках отбиться от этой клеветы и проиграл выборы. И ничего криминального в этом нет. Просто озабоченный гражданин за свой счёт занимается политикой так, как он хочет.
То есть автономное, параллельное ведение борьбы за президентское кресло, даёт прекрасные результаты и является неподсудным делом.
Та же модель сейчас с Трампом - но, в роли миллионера за республиканцев: Владимир Владимирович Путин, президент всея Руси и бывший агент КГБ.
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