Активы друзей Путина в Британии: кому грозит заморозка

У российской элиты есть активы на 1,1 миллиарда долларов в Великобритании, которые премьер-министр Тереза Мэй обещала заморозить из-за подозрений РФ в отравлении бывшего шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля.

В основном инвестиции граждан РФ касаются недвижимости. Об этом рассказал руководитель проекта "Инициативы клептократии" Института Хадсона Нейт Сибли в комментарии "Громадському".

Так, давний союзник президента России Владимира Путина, олигарх Роман Абрамович владеет имуществом около Кенсингтонского дворца, суммой на 163 млн долларов.

Первый заместитель премьер-министра РФ Игорь Шувалов владеет апартаментами в особняке Whitehall Court в нескольких кварталах от Даунинг стрит (на этой улице проживают первый и второй лорды казначейства. – Ред.). Его имущество оценивается в 16 миллионов долларов. Шувалов приобрел апартаменты в 2014 году, когда отметил в декларации доход, в 103 раза меньший стоимости недвижимости – 155 тысяч долларов.

Бизнес-омбудсмен Борис Титов владеет апартаментами, площадью в 250 квадратных метров.

У депутата Государственной Думы Дмитрия Скриванова есть квартира в Великобритании, площадью в 142 квадратных метра.

Кроме того, гендиректор российского химического холдинга "ФосАгро" Андрей Гурьев приобрел недвижимость в лондонских районах Хайгейт и Воксхолл на полмиллиарда долларов.

Бывший топ-менеджер дочернего предприятия "Газпрома" Андрей Гончаренко владеет домами в трех районах Лондона на 246 млн долларов.

"Россияне покупают один из пяти домов, стоимостью более 14 миллионов долларов. Это значительная часть лондонского рынка роскошной недвижимости. Deutsche Bank также оценил, что из более 1,5 миллиардов долларов, которые отмываются в Лондоне ежегодно, около половины - из России", – рассказал Сибли.

По его мнению, замораживание российских активов может посеять раздор в кругу друзей Путина.

"Им дали свободу жить роскошно на Западе при условии невмешательства во внутреннюю политику страны. Но если британское правительство в результате поведения Путина начнет преследовать их активы, олигархи могут сказать президенту, мол, мы же имели соглашение, но теперь вы спровоцировали Запад и наши доходы под угрозой", – отметил Сибли.

Помимо этого, российские еврооблигации на британском рынке пошатнулись после объявлении о санкциях.

"Я надеюсь, что это начало более широкой дискуссии, чем просто исключение из игры нескольких лиц, которых заменят на других. Я надеюсь, это поможет атаковать всю систему, с помощью которой такие авторитарные режимы, как путинский, могут распространять финансовое влияние", - резюмировал он.

Как сообщал "Обозреватель", 12 марта Тереза Мэй заявила, что, вероятно, Россия стоит за отравлением экс-шпиона Скрипаля. Великобритания выслала 23 российских дипломата, которые имели отношение к разведке РФ. Кроме того, Лондон объявил о перерыве в официальных отношениях с Москвой на период расследования.