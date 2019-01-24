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Агрессия России в Азовском море: в ПАСЕ приняли историческое решение по Украине

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В Парламентской ассамблее Совета Европы в четверг, 24 января, прошли дебаты относительно российской агрессии в Керченском проливе. По их окончанию члены делегаций приняли резолюцию относительно захваченных украинских моряков.

В частности, в резолюции закрепили призыв к России незамедлительно обеспечить свободный проход украинских кораблей в Керченский пролив, сообщается на официальном сайте ПАСЕ.

Перед этим Политком ПАСЕ рассмотрел украинские поправки к резолюции по Азовскому морю. Во время своих докладов на дебатах представители разных стран массово призывали поддержать Украину.

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"Принято решение поддержать две украинские поправки из трех. Поправку с термином "военнопленные" в отношении наших моряков заменили на поправку, которая требует обращаться с ними "в соответствии с требованиями международного гуманитарного законодательства, включая Женевскую конвенцию". Женевская конвенция говорит именно о военнопленных, так что юридически это дает такой же результат", – пояснил народный депутат, член украинской делегации Алексей Гончаренко.

Дебаты ПАСЕ из-за агрессии России

Дебаты ПАСЕ из-за агрессии России

Facebook Владимир Арьев

"Мы решительно осуждаем вторжение России и агрессию в Крыму... Вина полностью на России", – заявил представитель Швеции Александр Кристиансон.

Александр Кристиансон

Александр Кристиансон

Скриншот

Несколько стран высказались в поддержку России. В частности, некоторые делегаты обвинили Украину в "провокации" и "русофобии" и заявили, что дебаты невозможны, поскольку представителей РФ на них нет.

"Это провокация президента Украины Петра Порошенко в рамках предвыборной компании. Крым – часть Российской Федерации", – заявил делегат Сербии.

На его слова члены других делегаций ответили бурным неодобрением.

"Очень жаль, что России здесь нет, чтобы обсудить вопросы с нами. Украина не должна использовать этот инцидент для эскалации конфликта. Обе страны должны стремиться к деэскалации", – заявил представитель Нидерландов Тини Кох.

Представитель Нидерландов в ПАСЕ Хэнк Овербэк

Представитель Нидерландов в ПАСЕ Хэнк Овербэк

Скриншот ПАСЕ

"Если Россия прекратит военный действия – войны не будет. Если Украина их прекратит – не будет Украины", – ответил народный депутат, глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев на призыв европейских коллег прекратить военные действия.

Некоторые страны выступили за усиление экономических санкций против России. Так, представитель Литвы назвал действия России "геополитической клептоманией", поскольку она постоянно посягает на чужие территории. Также активную поддержку высказали делегаты Британии.

"Украина – это молодая демократия, значит она нуждается в нашей поддержке, потому что находится под угрозой со стороны России... Россия должна ответить за это. Она должна заплатить цену экономически и политически за свою агрессию!" – поддержал резолюцию лорд Дональд Андерсон из Британии.

Лорд Андерсон

Лорд Андерсон

Скриншот ПАСЕ

Как писал OBOZREVATEL:

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Тема
Обострение в Азовском море
Место
ФранцияСтрасбург
Тег
Керченский пролив
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"все русские - гавно, а украинцы - умные" - Сергей Рахманинов, украинский композитор.
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Жуков Жора
Жуков Жора
В общем, поболтали и забыли))))) Хохложопые морячки будут сидеть и дальше. Кстати , какой взнос делают хохложопые попарошайки в этот балаган ПАСЕ?)))
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Барсуков Валерій
Барсуков Валерій
Военнослужащих с оружием в руках любой страны УМЫШЛЕННО нарушающих государственную границу другой страны нужно УНИЧТОЖАТЬ! Дабы не пускать слюни в судах.
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