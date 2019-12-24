Адвокат Трампа выдвинул Соросу серьезное обвинение по Украине

Американский финансист Джордж Сорос "курировал" назначение четырех послов США в Украине.
Такое заявление сделал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в своем интервью New York. По его словам, в частности, Сорос "контролировал" Мари Йованович (экс-посла США в Украине).
"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", – сказал Джулиани.
Джордж Сорос
Zik.ua
Напомним, ранее Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера. Его даже вызывали в Сенат, чтобы расспросить о недавней поездке в Украину.
Как сообщал OBOZREVATEL:
19 декабря Палата представителей Конгресса США объявила импичмент президенту Дональду Трампу по двум статьям.
Американский лидер разозлился из-за голосования и обрушился с обидной речью на некоторых конгрессменов.
Эксперт по международным вопросам Юлия Осмоловская спрогнозировала, что процедура закончится провалом.
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