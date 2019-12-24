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24 декабря • обновлено в 08:47
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Адвокат Трампа выдвинул Соросу серьезное обвинение по Украине

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Американский финансист Джордж Сорос "курировал" назначение четырех послов США в Украине.

Такое заявление сделал личный адвокат президента США Рудольф Джулиани в своем интервью New York. По его словам, в частности, Сорос "контролировал" Мари Йованович (экс-посла США в Украине).

"Все четыре посла там в Киеве были ставленниками Сороса. И он пользуется услугами агентов ФБР", – сказал Джулиани.

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Джордж Сорос

Джордж Сорос

Zik.ua

Напомним, ранее Джулиани обнародовал результаты своего расследования в отношении импичмента американского лидера. Его даже вызывали в Сенат, чтобы расспросить о недавней поездке в Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Импичмент Трампа
Персоны
Рудольф Джулиани Джордж Сорос
Место
США
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Федоров Федор
Федоров Федор
Не просто так ему в Венгрии Орбан пинка дал и всяческим его фондам. Хотя Сорос сам наполовину венгр.
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sadyk alex
sadyk alex
эта фишка не поможет трампу.там уже решение принято.трампа сольют реально.
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Хо Хол
Хо Хол
sadyk alex, сольют твоей мамаше за щеку :D
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
Опять Сорос))) Обычно это ватный кумир, они на него обычно дрочат))
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Хо Хол
Хо Хол
Бешенство Ватки, пока Сорос дpoчит xpюкраину и в хвост, и в пятак :D
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