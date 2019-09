Дело Байдена в Украине: адвокат Трампа проговорился о вмешательстве

Личный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, случайно признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

Оговорку он допустил во время интервью ведущему CNN Крису Куомо, запутавшись в собственных словах, передает Укринформ.

"С самого начала своего появления Джулиани пошел в наступление, прибегнув к риторической полемике, чтобы перевести разговор с сенсационной жалобы служащего (разведки. – Ред.) против президента Дональда Трампа", – комментирует резонансное интервью американский портал Media ITE.

Джулиани быстро начал вспоминать события 2016 года, а затем однозначно заявил, что Джо Байден якобы "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора (генпрокурора Виктора Шокина. – Ред.), который расследовал дело его сына".

После нескольких минут перепалки и громких претензий со стороны Джулиани, Куомо наконец надавил на адвоката Трампа и задал простой вопрос: "Вы попросили Украину расследовать дело Джо Байдена?".

На это Джулиани четко ответил: "Нет, на самом деле я этого не сделал. Я попросил Украину расследовать обвинения о вмешательстве украинцев в выборы (в США. – Ред.) 2016 года в пользу Хиллари Клинтон".

Однако ведущий не стал останавливаться на этом и задал новый вопрос: "Вы никогда не высказывали просьбы о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили о Джо Байдене у прокурора?".

На что Джулиани ответил, что единственная просьба с его стороны касалась того, чтобы "понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором. – Ред.), прекратил дело AntAC".

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена", – продолжил ведущий. "Конечно, да", – признал Джулиани.

Такие противоречивые заявления адвоката Трампа стали новой сенсацией, поскольку до этого в окружении президента США пытались оспорить любое воздействие на украинское правительство по скандальному делу.

"Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством прокурора, расследовавшего дело сына Байдена", – резюмировал в Twitter Куомо.

. @ChrisCuomo : "So you did ask Ukraine to look into Joe Biden?" @RudyGiuliani : "Of course I did" President Trump's attorney says he had spoken with a Ukrainian official about Joe Biden's possible role in that government's dismissal of a prosecutor who investigated Biden's son. pic.twitter.com/FTaLGBV1zO

Джулиани, со своей стороны, впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского.

"Президент (Трамп. – Ред.) говорил избранному президенту (Зеленскому. – Ред.) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, то семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы из Украины и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ", – возмутился Джулиани.

A President telling a Pres-elect of a well known corrupt country he better investigate corruption that affects US is doing his job. Maybe if Obama did that the Biden Family wouldn’t have bilked millions from Ukraine and billions from China; being covered up by a Corrupt Media.