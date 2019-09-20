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20 сентября • обновлено в 12:58
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Дело Байдена в Украине: адвокат Трампа проговорился о вмешательстве

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Личный адвокат президента США Дональда Трампа, Рудольф Джулиани, случайно признался, что выдвигал официальному Киеву требование о расследовании против семьи экс-вице-президента США Джо Байдена.

Оговорку он допустил во время интервью ведущему CNN Крису Куомо, запутавшись в собственных словах, передает Укринформ.

"С самого начала своего появления Джулиани пошел в наступление, прибегнув к риторической полемике, чтобы перевести разговор с сенсационной жалобы служащего (разведки. – Ред.) против президента Дональда Трампа", – комментирует резонансное интервью американский портал Media ITE.

Джулиани быстро начал вспоминать события 2016 года, а затем однозначно заявил, что Джо Байден якобы "подкупил президента Украины, чтобы уволить прокурора (генпрокурора Виктора Шокина. – Ред.), который расследовал дело его сына".

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После нескольких минут перепалки и громких претензий со стороны Джулиани, Куомо наконец надавил на адвоката Трампа и задал простой вопрос: "Вы попросили Украину расследовать дело Джо Байдена?".

На это Джулиани четко ответил: "Нет, на самом деле я этого не сделал. Я попросил Украину расследовать обвинения о вмешательстве украинцев в выборы (в США. – Ред.) 2016 года в пользу Хиллари Клинтон".

Однако ведущий не стал останавливаться на этом и задал новый вопрос: "Вы никогда не высказывали просьбы о Хантере Байдене? Вы никогда ничего не просили о Джо Байдене у прокурора?".

Руди Джулиани

Руди Джулиани

Planeta

На что Джулиани ответил, что единственная просьба с его стороны касалась того, чтобы "понять, как Луценко, который был назначен (генпрокурором. – Ред.), прекратил дело AntAC".

"Итак, вы попросили Украину рассмотреть дело Джо Байдена", – продолжил ведущий. "Конечно, да", – признал Джулиани.

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Такие противоречивые заявления адвоката Трампа стали новой сенсацией, поскольку до этого в окружении президента США пытались оспорить любое воздействие на украинское правительство по скандальному делу.

"Адвокат президента Трампа говорит, что он общался с украинским официальным должностным лицом о возможной роли Джо Байдена в увольнении правительством прокурора, расследовавшего дело сына Байдена", – резюмировал в Twitter Куомо.

Джулиани, со своей стороны, впоследствии попытался снова перевести тему и прокомментировал скандал вокруг разговора президентов Трампа и Зеленского.

"Президент (Трамп. – Ред.) говорил избранному президенту (Зеленскому. – Ред.) хорошо известной коррумпированной страны, чтобы он лучше расследовал коррупцию, которая затрагивает и США, выполнял свою работу. Возможно, если бы Обама поступил бы так же, то семья Байдена не занималась бы мошенничеством на миллионы из Украины и миллиарды из Китая, прикрываясь коррупционными СМИ", – возмутился Джулиани.

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Персоны
Рудольф Джулиани Джо Байден Дональд Трамп
Место
США
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