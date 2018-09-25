МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
квадрокоптера с HD камерой Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

1.3тЧитать материал на украинском

В итальянском регионе Тоскана более 700 человек вынуждены были экстренно покинуть свои дома из-за мощного лесного пожара на склоне горы Серра в коммуне Кальчи.

О пострадавших или погибших в результате стихии пока не сообщается, однако несколько местных жителей пожаловались на проблемы с дыханием, отмечает местный ресурс 3bmeteo.com(прокрутите ниже, чтобы посмотреть фото и видео).

В настоящий момент с огнем борются 180 пожарных бригад и около 50 добровольцев, также задействованы 30 единиц техники, в том числе воздушной.

Ликвидация возгорания существенно осложняется сильный ветром, порывы которого местами достигают 40 км/ч. Кроме того, его потоки продолжают постоянно менять направление, помогая пожару захватывать все новые территории. Сейчас площадь пожара составляет около 600 гектаров. Пламя подходит к аэропорту, поэтому многие туристы покидают район на машинах.

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

По словам очевидцев, облако дыма видно на расстоянии примерно 60 км и из Пизы, которая находится неподалеку. По данным Il Sussidiario, местные власти рассматривают версию поджога.

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

teleclubitalia.it

Новости
В Италии разбушевался крупнейший вулкан Европы: появились видео
Адское пламя: в Италии сотни людей покинули дома из-за страшного пожара

Дым от пожара видно из Пизы

Возгорание произошло вечером 24 сентября. Сильный ветер способствовал быстрому распространению пламени. Вскоре огонь начал угрожать населенным пунктам.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, 7 февраля в итальянской коммуне Комо прогремел взрыв на заводе химических отходов, который вызвал пожар. В момент ЧП на заводе находились 33 человека.

Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
5
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги