А если Третья мировая: дан прогноз по мощи России

К 2027 году Россия будет способна защищать собственные границы от противника и поддерживать небольшие кампании за рубежом, однако будет бессильной при больших столкновениях.

К таким выводам пришли научные сотрудники Королевского института международных отношений (Великобритания) в статье для The National Interest, передает "Рамблер".

"Учитывая существующие экономические ограничения и стремление руководства избегать расходов на чрезмерное наращивание вооруженных сил, об оборонно-промышленном производстве в масштабе, соразмерном гонке вооружений, просто не может быть и речи", — пишет издание.

Отмечается, что перед российской оборонной промышленностью возник ряд проблем: "неспособность модернизировать производственные возможности, снижение уровня военных исследований и разработок, а также структурные недостатки, такие как низкая производительность труда и механизмы контроля качества".

Также, уверены журналисты, успешной реализации госпрограммы РФ по обороне мешают "внешние факторы", прежде всего западные санкции.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что на Донбассе наблюдается рекордное за последнее время количество обстрелов, что может свидетельствовать о подготовке к масштабным военным действиям со стороны России.