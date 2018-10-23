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''Битва ракет и железный занавес'': мир оказался на грани новой войны

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Президент США Дональд Трамп подставил под сомнение будущее одного из важнейших мировых документов, столпов режима контроля над вооружениями. Глава Белого дома заявил, что Россия нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), продолжая производить и задействовать запрещенные крылатые ракеты. В связи с этим Вашингтон может принять решение о выходе из договора и продолжать развивать свое вооружение.

Чем крах документа может грозить всему миру - разбирался OBOZREVATEL.

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Что такое "ракетный договор"

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, в связи с озабоченностью Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. Договор вступил в силу с 1 июня 1988 года.

''Битва ракет и железный занавес'': мир оказался на грани новой войны

Горбачев и Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дольности в 1987 году

Фото: White House Photographic Office

Этим документом участники-подписанты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Согласно сроку, указанному в договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД, однако им не запрещено проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем.

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Договором также предполагался взаимный контроль инспекторами процесса уничтожения ракет.

''Битва ракет и железный занавес'': мир оказался на грани новой войны

Уничтожение ракет РСД-10 в рамках Договора о РСМД

Фото: Deutsche Welle

В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

Последствия разрыва

Международники и военные эксперты, опрошенные OBOZREVATEL, дают неутешительные прогнозы в случае разрыва договора. Прежде всего они касаются самой России. Выход США из договора откинет страны в период "холодной войны" и приведет к новому этапу гонок вооружения. История повторяется.

Военный эксперт Игорь Козий напомнил, чем для СССР закончилась последняя "битва" вооружений с Америкой.

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"Вспомним, что было с Советским Союзом - началась гонка вооружений, после этой гонки, вся экономика СССР "ушла в трубу". Все средства были брошены на производство вооружения. В результате государство обанкротилось, что привело к развалу Советского Союза", - сказал он в беседе с нами.

По его мнению, не исключается, что Россия вновь оградит себя "железным занавесом" и займется обновлением некоторых видов вооружения.

Если США и РФ начнут разрабатывать и принимать на вооружение новые виды оружия, за ними подтянутся Китай и Европа, считает генерал-лейтенант Дмитрий Уманец. По его словам, ситуация будет очень усложняться, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

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"Когда гонка вооружений дойдет до какого-то критического предела, это вооружение нужно будет где-то использовать, поэтому, естественно, будут искать конфликты. И не только в Украине, регионов много, где есть какие-то притязания к друг другу, где есть какие-то моменты. Спичку зажег, и очаг пойдет то в одном, то в другом месте", - заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Козий же предполагает, что очередное напряжение нужно ожидать в тех странах, где есть необходимый для России валютный ресурс для разработки нового оружия. По его словам, в РФ начнутся выстраиваться схемы, благодаря которым через третьи страны будет покупаться валюта и продаваться оружие.

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"Сегодня РФ требует валютных вливаний. При этом уровне санкций и их увеличении, раздобыть валюту очень трудно. Начнется включение механизма теневой экономики путем продажи вооружения. А для этого нужны конфликты", - объясняет военный эксперт.

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Украинский дипломат Богдан Яременко в свою очередь считает, что Россия делает большую ошибку, провоцируя США на подобные шаги.

"Трамп пообещал, что вернет величие американским вооруженным силам, вернет былую мощь, именно этим он и занимается. Это позволит США достаточно быстро разработать и внедрить новые типы вооружений, которые обеспечат их преимущество на поле боя", - пояснил он OBOZREVATEL.

"Предыдущая гонка вооружений закончилась для Советского Союза очень драматично и трагично. Я думаю, что Россия, которая фактически провоцирует своим агрессивным поведением США, делает большую ошибку", - считает дипломат.

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По факту РФ, как и в прошлом СССР, станет перед выбором, или смена управления, или развал, считает Козий.

"Рано или поздно это все приведет к тому, что РФ предстанет перед очень простым вызовом - продолжаться так больше не может, надо либо полностью менять систему управления или в конце концов пойдут сепаратистские движения, который приведут к выходу той или иной республики", - отметил военный эксперт.

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Автор
Светлана ГудковаСветлана Гудкова
Тема
Эксклюзив
Место
Россия
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