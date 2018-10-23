''Битва ракет и железный занавес'': мир оказался на грани новой войны

Президент США Дональд Трамп подставил под сомнение будущее одного из важнейших мировых документов, столпов режима контроля над вооружениями. Глава Белого дома заявил, что Россия нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), продолжая производить и задействовать запрещенные крылатые ракеты. В связи с этим Вашингтон может принять решение о выходе из договора и продолжать развивать свое вооружение.

Чем крах документа может грозить всему миру - разбирался OBOZREVATEL.

Что такое "ракетный договор"

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) был подписан 8 декабря 1987 года генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом в Вашингтоне, в связи с озабоченностью Запада усилиями СССР по модернизации своего ядерного потенциала. Договор вступил в силу с 1 июня 1988 года.

Горбачев и Рейган подписывают Договор о ликвидации ракет средней и малой дольности в 1987 году Фото: White House Photographic Office

Этим документом участники-подписанты обязались уничтожить все баллистические и крылатые ракеты наземного базирования средней (от 1000 до 5500 км) и малой (от 500 до 1000 км) дальности. Согласно сроку, указанному в договоре, к 1 июня 1991 года было уничтожено около 2700 ракет и пусковых установок.

Кроме того, стороны договорились не производить и не испытывать новые РСМД, однако им не запрещено проведение исследовательских работ, которые не ведут к производству и проведению летных испытаний запрещенных систем.

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Договором также предполагался взаимный контроль инспекторами процесса уничтожения ракет.

Уничтожение ракет РСД-10 в рамках Договора о РСМД Фото: Deutsche Welle

В 1992 году в связи с распадом СССР документ приобрел многосторонний характер - его участниками, помимо США и России, стали Белоруссия, Казахстан и Украина.

Последствия разрыва

Международники и военные эксперты, опрошенные OBOZREVATEL, дают неутешительные прогнозы в случае разрыва договора. Прежде всего они касаются самой России. Выход США из договора откинет страны в период "холодной войны" и приведет к новому этапу гонок вооружения. История повторяется.

Военный эксперт Игорь Козий напомнил, чем для СССР закончилась последняя "битва" вооружений с Америкой.

"Вспомним, что было с Советским Союзом - началась гонка вооружений, после этой гонки, вся экономика СССР "ушла в трубу". Все средства были брошены на производство вооружения. В результате государство обанкротилось, что привело к развалу Советского Союза", - сказал он в беседе с нами.

По его мнению, не исключается, что Россия вновь оградит себя "железным занавесом" и займется обновлением некоторых видов вооружения.

Если США и РФ начнут разрабатывать и принимать на вооружение новые виды оружия, за ними подтянутся Китай и Европа, считает генерал-лейтенант Дмитрий Уманец. По его словам, ситуация будет очень усложняться, фронтальное вооружение в мире может достичь невероятных размеров.

"Когда гонка вооружений дойдет до какого-то критического предела, это вооружение нужно будет где-то использовать, поэтому, естественно, будут искать конфликты. И не только в Украине, регионов много, где есть какие-то притязания к друг другу, где есть какие-то моменты. Спичку зажег, и очаг пойдет то в одном, то в другом месте", - заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Козий же предполагает, что очередное напряжение нужно ожидать в тех странах, где есть необходимый для России валютный ресурс для разработки нового оружия. По его словам, в РФ начнутся выстраиваться схемы, благодаря которым через третьи страны будет покупаться валюта и продаваться оружие.

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"Сегодня РФ требует валютных вливаний. При этом уровне санкций и их увеличении, раздобыть валюту очень трудно. Начнется включение механизма теневой экономики путем продажи вооружения. А для этого нужны конфликты", - объясняет военный эксперт.

Украинский дипломат Богдан Яременко в свою очередь считает, что Россия делает большую ошибку, провоцируя США на подобные шаги.

"Трамп пообещал, что вернет величие американским вооруженным силам, вернет былую мощь, именно этим он и занимается. Это позволит США достаточно быстро разработать и внедрить новые типы вооружений, которые обеспечат их преимущество на поле боя", - пояснил он OBOZREVATEL.

"Предыдущая гонка вооружений закончилась для Советского Союза очень драматично и трагично. Я думаю, что Россия, которая фактически провоцирует своим агрессивным поведением США, делает большую ошибку", - считает дипломат.

По факту РФ, как и в прошлом СССР, станет перед выбором, или смена управления, или развал, считает Козий.

"Рано или поздно это все приведет к тому, что РФ предстанет перед очень простым вызовом - продолжаться так больше не может, надо либо полностью менять систему управления или в конце концов пойдут сепаратистские движения, который приведут к выходу той или иной республики", - отметил военный эксперт.