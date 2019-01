60 дней на исходе: США выдвинули жесткое требование России

Россия не прекратила нарушать Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, несмотря на поставленный США 4 декабря 2018 года ультиматум.

Об этом на своей странице в Twitter сообщила заместитель госсекретаря США Андреа Томпсон. По ее словам, 60 дней, которые были выделены РФ для выполнения договоренностей, истекают.

"Мы поддерживаем обязательство убедить Россию отказаться от ракет до наступления крайнего срока. Это заседание меня разочаровало", – заявила Томпсон после встречи в Женеве с российской делегацией.

"РФ по-прежнему существенно нарушает Договор и не готова объяснить, как она планирует вернуться к полному и верифицируемому выполнению", – объяснила Томпсон.

Заместитель госсекретаря подчеркнула, что их сообщение было сформулировано предельно ясно: "Россия должна уничтожить свою ракетную систему, не соответствующую Договору".

Томпсон отметила также, что делегация США проинформирует союзников и партнеров, в том числе на заседании НАТО, которое должно состояться 16 января, об этих переговорах.

(1 of 3) Today we held talks w/ a Russian delegation on the Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty. In doing so, we are upholding @SecPompeo’s commitment to continue to talk with Russian officials to urge #Russia to return to full and verifiable compliance with the Treaty... — U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 15 января 2019 г.

(2 of 3)... before the 60-day deadline announced on December 4. The meeting was disappointing as it is clear Russia continues to be in material breach of the Treaty and did not come prepared to explain how it plans to return to full and verifiable compliance. — U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 15 января 2019 г.

(3 of 3) Our message was clear: #Russia must destroy its noncompliant missile system. The U.S. delegation will brief allies and partners, including at @NATO tomorrow, on these discussions. — U/S of State Andrea Thompson (@UnderSecT) 15 января 2019 г.

4 декабря 2018 года США заявили, что выйдут из ДРСМД, если Россия в течение 60 дней не вернется к его выполнению.

В свою очередь в РФ ответили, что Вашингтон не имеет доказательств нарушений.

Снять с вооружения крылатую ракету Кремль призвали и в Германии.

Россия внесла резолюцию в поддержку Договора, однако в Генассамблее ООН ее принимать отказались из-за неэффективности.

