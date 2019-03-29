В Российской Федерации вступил в силу закон о запрете выражения неуважения к власти в неприличной форме.
Закон этот, как и многие драконовские законы, которые принимаются Государственной Думой, Советом Федерации и подписываются Путиным, избыточны. Потому что на самом деле и сейчас, например, меня в любой момент могут посадить за фактически любую статью.
Сказать, что путинским цензорам не хватает каких-то инструментов для того чтобы зачистить медийное пространство, нельзя. Потому что и сегодня заблокированы свыше 2 миллионов сайтов, идут посадки блогеров, идут посадки журналистов. Это всё происходит.
Поэтому мне представляется, что принятие этого закона – это своего рода конкуренция подлости. Очень многие депутаты стараются придумать закон Яровой, закон Лугового, закон Клишаса. Это в какой-то степени стремление выбиться в первые ученики.
В большей степени это конкуренция первых учеников.
Но будет работать, естественно, избирательно. Сама по себе статья об оскорблении кочевала. Сначала она была в Уголовном кодексе, потом вообще была декриминализирована, потом переселилась в Административный кодекс. Она и предусматривает эту "неприличную форму".
"Неприличная форма" устанавливается в помощью лингвистической экспертизы. Был совершенно потрясающий случай, когда лояльная по отношению к власти лингвистическая экспертиза, например, сочла слово "гаденыш" уменьшительно-ласкательным. Это знаменитый эпизод с убитым депутатом Государственной Думы Юшенковым в отношении к "лучшему в мире министру обороны" Грачеву. Грачев обозвал Юшенкова "гаденышем", и экспертиза сочла, что это не оскорбление, а ласкательное слово.
Поэтому все зависит от этих самых языковедов в штатском, которые будут наняты. При желании любую критику можно назвать оскорблением. И наоборот – любое оскорбление назвать дружеской похвалой.
Поэтому в известной степени это избыточная история. Законодательство будет применяться выборочно, точечно, посадить могут любого.
Я думаю, что сейчас режим переживает некоторую трансформацию. В большей степени это связно с посадками бывших министров. Режим, который в прошлом считал, что он опирается на воров, сейчас опирается на убийц. И это уже серьезная трансформация.
Я думаю, что мы на пороге некоторых перемен, которые будут способны неприятно удивить.
На самом деле, то, что происходит с путинским режимом – это угроза всему человечеству. Я думаю, ее не надо недооценивать.
Да, экономически режим слаб, да, в плане технологий отстали безнадежно. Но пока есть некоторый запас ядерного железа, этот режим очень опасен. Поэтому, думаю, трансформация этого режима будет идти, и идти в очень неприятную сторону.
Один из признаков этой неприятной стороны – уничтожение так называемых сислибов (системных либералов, - Ред.). Они не вызывают никакого сочувствия, это неприятная публика, но на самом деле это говорит о том, что режим трансформируется в более жесткий, более силовой, более кровавый.
Для своего спасения, я думаю, он будет идти на новые внешнеполитические авантюры.
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