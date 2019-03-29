|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
1 кг кофе в зернах Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Игорь Яковенко
Игорь Яковенко
Российский журналистВсе статьи автора

Режим Путина становится еще опаснее

1.5тЧитать материал на украинском

В Российской Федерации вступил в силу закон о запрете выражения неуважения к власти в неприличной форме.

Закон этот, как и многие драконовские законы, которые принимаются Государственной Думой, Советом Федерации и подписываются Путиным, избыточны. Потому что на самом деле и сейчас, например, меня в любой момент могут посадить за фактически любую статью.

Сказать, что путинским цензорам не хватает каких-то инструментов для того чтобы зачистить медийное пространство, нельзя. Потому что и сегодня заблокированы свыше 2 миллионов сайтов, идут посадки блогеров, идут посадки журналистов. Это всё происходит.

Новости
В Москве зверски избили известных YouTube-блогеров: опубликовано видео

Поэтому мне представляется, что принятие этого закона – это своего рода конкуренция подлости. Очень многие депутаты стараются придумать закон Яровой, закон Лугового, закон Клишаса. Это в какой-то степени стремление выбиться в первые ученики.

В большей степени это конкуренция первых учеников.

Но будет работать, естественно, избирательно. Сама по себе статья об оскорблении кочевала. Сначала она была в Уголовном кодексе, потом вообще была декриминализирована, потом переселилась в Административный кодекс. Она и предусматривает эту "неприличную форму".

"Неприличная форма" устанавливается в помощью лингвистической экспертизы. Был совершенно потрясающий случай, когда лояльная по отношению к власти лингвистическая экспертиза, например, сочла слово "гаденыш" уменьшительно-ласкательным. Это знаменитый эпизод с убитым депутатом Государственной Думы Юшенковым в отношении к "лучшему в мире министру обороны" Грачеву. Грачев обозвал Юшенкова "гаденышем", и экспертиза сочла, что это не оскорбление, а ласкательное слово.

Новости
"Путинский режим хуже советского!" Джемилев рассказал о пытках крымских татар

Поэтому все зависит от этих самых языковедов в штатском, которые будут наняты. При желании любую критику можно назвать оскорблением. И наоборот – любое оскорбление назвать дружеской похвалой.

Поэтому в известной степени это избыточная история. Законодательство будет применяться выборочно, точечно, посадить могут любого.

Я думаю, что сейчас режим переживает некоторую трансформацию. В большей степени это связно с посадками бывших министров. Режим, который в прошлом считал, что он опирается на воров, сейчас опирается на убийц. И это уже серьезная трансформация.

Я думаю, что мы на пороге некоторых перемен, которые будут способны неприятно удивить.

На самом деле, то, что происходит с путинским режимом – это угроза всему человечеству. Я думаю, ее не надо недооценивать.

Новости
"Скакун с морковкой и пугливый щенок!" Новое видео с Путиным вызвало смех в сети

Да, экономически режим слаб, да, в плане технологий отстали безнадежно. Но пока есть некоторый запас ядерного железа, этот режим очень опасен. Поэтому, думаю, трансформация этого режима будет идти, и идти в очень неприятную сторону.

Один из признаков этой неприятной стороны – уничтожение так называемых сислибов (системных либералов, - Ред.). Они не вызывают никакого сочувствия, это неприятная публика, но на самом деле это говорит о том, что режим трансформируется в более жесткий, более силовой, более кровавый.

Для своего спасения, я думаю, он будет идти на новые внешнеполитические авантюры.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Игорь ЯковенкоИгорь Яковенко
Тема
свобода слова
Персона
Владимир Путин
Теги
Государственная Дума РоссииРоссияНовости России
Поделиться в Facebook
2
Комментарии
2
0
Смешно
9
Интересно
4
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Смринов Антон
Смринов Антон
Сколько платят за такой бред? Украина — пика которой тычут в Россию .. то что от этого страдает население Украины США и западу по фиг, чем больше вымрет украинцев тем лучше, лишь бы русских ослабить ..украинцы как ослик с морковкой бегут за недосягаемым светлым евпрпейским будущим, но даже идиот когда нибудь поймёт что его обманывают.,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Mihailov Andrei
Mihailov Andrei
Тебе что госдеповское гавно не нравится? Ты чмо не уважаешь людей которые этого человека выбрали. Едь на родину к пиндосам и там сри сколько хочешь.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Блоги / мнения