"200 тысяч погибших на Донбассе!" Пропагандистка Путина попала впросак из-за выборов в Украине

Скандальная российская пропагандистка Ольга Скабеева заявила, что на Донбассе за время войны якобы погибли 200 тысяч людей.

По ее фейковой статистике, всех их включили в избирательные списки. Непроверенными данными рупор Кремля опозорилась в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Ольга Скабеева Скриншот видео

"То, что вы российских наблюдателей не пускаете — это законно? Незаконно! То, что у вас в списках избирателей Захарченко и Янукович — это законно? Нет, это незаконно! То, что у вас 200 тысяч погибших на Донбассе будут как бы избирать президента — это законно?!" — вскипела Скабеева.

Озвученные ею цифры весьма удивили украинского общественного деятеля Вадима Трюхана, и он переспросил у пропагандистки, уверена ли она в том, что сказала. После этого она поспешила оправдать собственную глупость, но продолжила сыпать нападками в адрес Украины.

"Умерших за огромный временной период! И каждый внесен в избирательные списки! Это законно?! Нет, это фальсификации", — не унималась одиозная Скабеева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Скабеева заявила, что является якобы очень популярной в Украине, и пожалела, что регистрация кандидатов на выборы президента в стране уже окончена. Она добавила, что примерно знает, как стабилизировать ситуацию в Украине, и с удовольствием бы попробовала.

Позднее она опозорилась нелепым роликом, в котором возомнила себя кандидатом в президенты Украины. В нем пособница путинского режима, помимо всего, показала абсолютную неспособность говорить на украинском языке, сделав по несколько ошибок почти в каждом слове.

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