13 жертв, 20 раненых: Словакию потрясло страшное ДТП со школьниками. Фото

В Словакии в результате аварии погибли 13 детей, еще около 20 получили повреждения.

Как сообщили в местном МЧС, трагедия произошло в среду, 13 ноября, около 15:00 возле города Нитра [90 км от столицы Братиславы].

Грузовик внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом, в котором находились школьники. RMF24 передает, что водитель автобуса пытался избежать ДТП, из-за чего удар грузовика пришелся в бок.

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

В Словакии произошло ДТП: погибли 13 детей facebook.com/prezidiumhazz

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно во Львовской области автомобиль Opel столкнулся со школьным автобусом. ДТП произошло на автодороге "Львов-Тернополь" возле села Подберезцы Пустомытовского района.

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