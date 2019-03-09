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100 тысяч за голову: в США задержали самого разыскиваемого убийцу

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В США задержали одного из десяти самых разыскиваемых преступников страны.

49-летнего Ламонта Стефенсона разыскивали за убийство своей девушки и ее собаки, передает АВС.

Известно, что в 2014 году он задушил свою девушку, Ольгу ДеДжезус, и ее домашнего питомца. Кроме того, его подозревают в похожем убийстве, совершенном недалеко от Вашингтона. По данным полиции, в ночь на 6 марта 2019 года преступник зарезал 40-летнюю Натину Каю, с которой состоял в интимным отношениях, и ее кошку.

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Сообщается, что мужчину задержали благодаря сообщению о подозрительном человеке, припарковавшемся в округе Принс-Джорджес. Прибывшая на место полиция обнаружила в арендованном грузовике спящего Стефенсона.

Ламонт Стефенсон

Ламонт Стефенсон

АВС

Сначала он заявил полицейским, что он бездомный и скрывается в автомобиле из-за плохой погоды. Однако, когда копы спросили его имя, мужчина признался, что он в розыске. Также при нем было обнаружено огнестрельное оружие.

Отмечается, что ФБР обещала заплатить 100 тысяч долларов за помощь в поиске преступника, однако в настоящий момент имя получателя вознаграждения неизвестно.

Как сообщал OBOZREVATEL, стали известны подробности кровавого убийства в Москве.

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Место
США
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