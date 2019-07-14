"Требовал фотоотчеты и проверял телефон!" Всплыли новые подробности о сожженной девушке и ее парне из Запорожья

Арестованный Виталий Чайковский, который облил бензином и поджег свою возлюбленную, 22-летнюю Анастасию Ковалеву, постоянно ревновал девушку и требовал от нее отчета во всем.

Об этом рассказали подруги Анастасии, пишет "Сегодня". При этом девушка "никогда не выставляла на всеобщее обозрение то, что она где-то несчастлива".

"Настя стала мало с кем общаться, когда начала с ним отношения. Он был патологическим ревнивцем. Об этом она сама говорила. Он требовал от нее фотоотчеты с маникюров и из других мест, проверял телефон. Настя его любила и никогда не давала поводов ревновать", — рассказала одна из близких подруг.

Анастасия Ковалева и Виталий Чайковский Униан

Знакомые Анастасии поделились, что ее смерть — большая потеря для многих, кому она когда-либо помогала. Кроме того, по словам близких, Анастасия занималась волонтерством.

"Настя была хорошей девочкой и настоящим патриотом. Во время Майдана мы вместе посещали митинги. Позже она помогала деньгами и всем необходимым нашим бойцам, которые воевали на Донбассе. Настя помогала всегда и всем. Таких добрых и светлых людей я не встречала", — рассказала подруга.

На похоронах гроб девушки завалили цветами. После смерти Насти в запорожской прокуратуре дело в отношении возлюбленного девушки переквалифицировали на "умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью".

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Похороны Анастасии Ковалевой Сегодня

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Запорожье 2 июля парень после ссоры облил свою девушку бензином и поджег ее. Девушка попала в больницу в критическом состоянии и умерла спустя неделю.

Парень Анастасии – 28-летний Виталий Чайковский из Донецкой области. Как рассказывали знакомые пары, они встречались примерно год. Он нигде не работал. И часто ревновал Настю.

Виталию избрали меру пресечения – он проведет 60 суток под арестом.

Настя все время писала в соцсетях, что любимый балует ее – ни одна неделя не обходится без цветов, и он готов потратить на нее все деньги. Девушка активно публиковала фото подарков.

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