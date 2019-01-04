В Запорожье во время пожара погибло 2 человека

Происшествие произошло утром 2 декабря. В 7 часов утра спасателям поступило сообщение о пожаре в многоэтажке, что в Комунаровском районе города Запорожья.

Прибыв на место пожарные обнаружили, что горит квартира находящаяся на одиннадцатом этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела двух пожилых людей. Помещение было сильно задымлено по этому пожарным приходилось работать в аппаратах на сжатом воздухе. Уже к 8 часам пожар был полностью ликвидирован.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Запорожской области.