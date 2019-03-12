В Запорожье сын зарезал своего отца, а затем поджег

Инцидент произошел в Коммунарском районе города Запорожье.

Так, с утра, восьмого марта, правоохранителям поступило сообщение от спасателей о том, что в одном из домов, где они тушили пожар, был обнаружен окровавленный труп. Появились предположения, что это было убийство.

Спустя некоторое время, личность мужчины была установлена. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Труп был направлен на экспертизу для установления точного времени и причин смерти. При осмотре были обнаружены следы насильственной смерти, а именно – ножевые ранения.

На данный момент подозреваемый в убийстве пенсионера задержан. Как выяснилось, кровавым убийцей оказался родной сын погибшего. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

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