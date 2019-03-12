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В Запорожье сын зарезал своего отца, а затем поджег

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Инцидент произошел в Коммунарском районе города Запорожье.

Так, с утра, восьмого марта, правоохранителям поступило сообщение от спасателей о том, что в одном из домов, где они тушили пожар, был обнаружен окровавленный труп. Появились предположения, что это было убийство.

В Запорожье сын зарезал своего отца, а затем поджег

Спустя некоторое время, личность мужчины была установлена. Им оказался местный житель 1960 года рождения. Труп был направлен на экспертизу для установления точного времени и причин смерти. При осмотре были обнаружены следы насильственной смерти, а именно – ножевые ранения.

На данный момент подозреваемый в убийстве пенсионера задержан. Как выяснилось, кровавым убийцей оказался родной сын погибшего. Об этом информирует пресс-служба ГУ НП в Запорожской области.

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