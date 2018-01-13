В частном вузе Запорожья преподавателя обвиняют в вымогательстве

Полиция уверяет, что завкафедрой КПУ потребовала от студента скинуть деньги на карточку

В Запорожье правоохранители задержали заведующую одной из кафедр Класическкого приватного университета по подозрению в вымогательстве и получение взяток от студентов.

Как передает пресс-служба прокуратуры области, якобы в октябре 2017 гражданка К. требовала и получила от студента А. 100 долларов за успешную защиту магистерской работы.

Также она якобы потребовала перечислить еще 200 долларов на банковскую карточку или студент не получит соответствующий зачет.

"Во время перечисления лицом А. на карточный счет К. денежных средств в размере 200 долларов США, что эквивалентно около 5600 грн, по месту жительства проведены санкционированные обыски, по результатам которых выявлено и изъято орудие совершения преступления, а именно банковскую карточку", - передает прокуратура.

Запорожской местной прокуратурой №1 в ЕРДР внесены сведения по факту совершения преступления, предусмотренного ч.3 ст.368 УК Украины.