''Приказал голос Путина'': зарезавший сына украинец сделал признание

Убивший своего малолетнего сына житель Мелитополя признался, что преступление он сделал "по приказу Путина".

Об этом сообщает РИА Мелитополь. Преступление вероятно было совершено мужчиной во время приступа шизофрении. Во время допроса в полиции, убийца вел себя неадекватно, а также заявлял, что к преступлению его подтолкнул голос президента России Владимира Путина.

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"Правоохранители говорят, что обвиняемый психически не здоров и совершил преступление во время приступа шизофрении. Сотрудники суда подтверждают, что во время вынесения приговора Сергей давал неадекватные показания. В частности, он говорил, что убийство ему приказал совершить Путин", - пишет издание.

По словам одних соседей, мужчина был алкоголиком и наркоманом. Другие же рассказывают, что он был хорошим отцом и утверждают, что сын в последнее время жил с ним, а мать убитого ребенка они видели крайне редко. В неадекватном состоянии они убийцу ранее вообще не видели.

Как ранее писал OBOZREVATEL, инцидент произошел 16 октября в одном из частных домов в Мелитополе. В полицию поступило сообщение из городской больницы о том, что к ним привезли мальчика 2009 года рождения с ножевыми ранениями грудной клетки. Как выяснилось, ножевые ранения мальчику нанес его отец. Отмечается, что в этот момент ребенок спал. Затем мужчина пытался покончить с собой.

В результате мальчик скончался, его отец находится под страже.