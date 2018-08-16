Олег Кузьменко: "Кредиты – не выход! В Запорожье нужно привлекать иностранных инвесторов и создавать рабочие места"

В Запорожской областной организации партии "Основа" считают, что кредиты Международного валютного фонда разрушают основу отечественной экономики.

"Кредиты МВФ не помогут предотвратить экономическийкризис. Нужно отказаться от кредитов и привлечь в экономику Украины в целом и Запорожья в частности украинских и иностранных инвесторов, которые создадут новые рабочие места. Именно это будет способствовать приходу на рынки людей, которые будут работать и вкладывать средства в развитие нашей страны и нашего города", - заявил глава Запорожской областной организации партии "Основа" Олег Кузьменко.

Также запорожский политик подчеркнул, что вместо внешних заимствований финансовых средств нужно привлекать средства инвесторов, в первую очередь украинских.

"Также мы должны положить конец "теневой" экономике путём объявления финансовой амнистии и возвращения средств из оффшоров", - добавил Олег Кузьменко.

"Если неизменить политику из долговой на инвестиционную, то Запорожье, как и вся страна, будет находиться под управлением кредиторов", - подчеркивает Олег Кузьменко.

Согласно статистическим данным, в 1-м полугодии 2018 года отрицательное сальдо внешней торговли товарами и услугами ухудшилось на 604,4 млн долларов по сравнению с 1-м полугодием 2017 года и составило 653,1 млн долларов.

"Экономическое положение сейчас оставляет желать лучшего по очень простой причине: идет целенаправленное разрушение производящей экономики. Всё что у нас производится, постепенно закрывается. Последний пример - июльский результат работы украинского автопрома по сравнению с прошлым годом уменьшился на 57%! Обваливается курс гривны, растет дефицит бюджета. В результате приходится поддерживать жизнедеятельность оставшихся украинцев за счет импорта. А для этого нужны деньги, а это - новые кредиты", - добавил запорожский политик.