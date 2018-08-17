На запорожском стадионе пройдет еще один футбольный матч Лиги Европы

16 августа, в Португалии прошёл ответный матч 3 квалификационного раунда Лиги Европы, в котором "Заря" сразилась с "Брагой" за выход в следующую стадию чемпионата.

Команде Юрия Вернидуба, не смотря на то, что они дважды пропустили первыми, удалось отыграться и закончить ответную игру со счётом 2:2, получив возможность провести в Запорожье ещё один еврокубковый матч.

Героем недавно начавшегося этапа Лиги Европы 2018 года стал капитан команды Александр Караваев, которому удалось забить в двух матчах, делая счёт на табло выграшным для луганчан ( 1:1 дома и 2:2 на выезде).

Так, "Заря", забив больше голов на выезде, чем соперник получила возможность продолжить путь в Лиге Европы.

Матч раунда плей-офф пройдёт на "Славутич Арене" 23 августа, а соперником луганчан станет Немецкий "Лейпциг", который тоже сыграл ответный матч вничью(1:1).