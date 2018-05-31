Запорожские полицейские задержали мужчину, перевозившего наркотики на велосипеде

Полицейские изъяли около 300 кустов мака.

Вчера, 30 мая, в поселке Веселое во время патрулирования полицейские задержали мужчину, перевозившего на велосипеде наркотические растения. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции в Запорожской области.

Мужчину остановили недалеко на улице Центральной. На багажнике его двухколесного транспорта лежал мешок, в котором, как оказалось, находится мак. Полицейские изъяли 297 кустов.

Мужчину доставили в местное отделение полиции. Он объяснил, что собрал наркосодержащее растение на пустыре для личного потребления.

Изъятое отправлено на экспертизу. По факту незаконного оборота наркотиков открыто уголовное производство. Ведется следствие.

Фото: Пресс-служба Нацполиции в Запорожской области