Запорожская область вошла в ТОП-5 регионов с самой высокой зарплатой

Средняя заработная плата по Запорожской области в 2018-м году составила 9238 гривен. Наш регион занял 4 место среди всех регионов Украины.

Об этом пишет 061 со ссылкой на областную администрацию.

Размер среднемесячной зарплаты по Запорожской области в 1,5 раза меньше максимального показателя по стране (Киев), но на 27,9% больше минимального (Черниговская область).

Самый высокий размер заработной платы – у работников поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха (15163 грн.), добывающей промышленности и разработки карьеров (14995 грн.), металлургического производства, производства готовых металлических изделий (14 117 грн.).

В группе с низкой заработной платой, размер которой составляет 42-67% от среднеобластного уровня, находятся работники текстильного производства, производства одежды, кожи, изделий из кожи и других материалов, временного размещения и организации питания, сельского, лесного и рыбного хозяйств, охраны здоровья и предоставления социальной помощи, операций с недвижимым имуществом.