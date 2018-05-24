В Запорожской области зафиксирован еще один случай заболевания ботулизмом

Житель Запорожской области в крайне тяжелом состоянии попал в больницу после употребления маринованной рыбы собственного приготовления. Об этом сообщают в областном лабораторном центре Минздрава.

Сообщается, что в инфекционное отделение Мелитопольской больницы поступил 29-летний житель поселка Нововасильевка Приазовского района. Врачи диагностировали у него ботулизм. Позже в лаборатории подтвердили диагноз медиков.

Выяснилось, что пострадавший накануне употреблял маринованный карась домашнего приготовления. Рыба была выловлена в Каховском водохранилище.

Больному ввели противоботулиническую сыворотку. На сегодняшний день его состояние остается тяжелым.

Стоит отметить, что этот случай не единственный в Украине. Так, в Кропивницком Кировоградской области в больницу с диагнозом ботулизм попали два местных жителя. Накануне молодые люди употребляли сало и домашние консервы (печеночный паштет), который приготовила мать одного из пострадавших.

Фото: областной лабораторный центр Минздрава