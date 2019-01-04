В Запорожской области соседи спасли собаку которую хотел съесть живодёр

В канун нового года жители одной из многоэтажек в городе Мелитополь услышали вой собаки доносящейся из одной из квартир. До этого свидетели видели как мужчина силой заталкивал в подъезд пса.

Жители многоэтажки решили узнать что происходит и начали стучать в двери соседу. После того, как дверь открылась, на вопрос “Что здесь происходит?” – мужчина дал ответ, что собирается убить и приготовить собаку.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 229 (жестокое обращение с животными) УК Украины.

Источник “РиаМелитополь”