В Запорожской области оправдали половину лиц, обвиняемых в коррупции

За 2018 год суды первой инстанции в Запорожской области вынесли приговоры по 29 коррупционным делам. В 11 случаях обвиняемым был присужден штраф. Еще 11 человек оправдали.

Статистику приводят "Наші Гроші. Запоріжжя" на основе открытых данных судебного реестра.

Учитывались судебные дела по уголовным производствам, которые велись по статьям 191, 364, 368, 369, 369-2 УК Украины.

В двух случаях обвиняемые были приговорены к лишению свободы. Еще нескольких осудили условно с испытательным сроком. Одно дело было закрыто по сроку давности.

НГ приводят весь список дел.

Наибольшая сумма в обвинительном приговоре – 240 тысяч гривен. Их в качестве взятки получил чиновник Токмакской райгосадминистрации. Его оштрафовали на 12 750 гривен.

Наибольшая сумма в оправдательном приговоре – 3,3 миллиона гривен в деле о злоупотреблениях директора Бердянского порта Вячеслава Резникова.

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