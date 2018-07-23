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В Запорожской области чиновника поймали на взятке

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Об этом сообщила пресс-секретарь генпрокуратуры Лариса Сарган на своей странице в Фейсбуке.

Заместитель городского головы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, благоустройства коммунальной собственности, торгового обслуживания, строительства, транспорта и связи, градостроительства и архитектуры города Каменка-Днепровская был пойман с поличным. Сумма взятки составила 58 тысяч гривен и 2 тысячи долларов США.

Чиновник предоставлял услуги по решению вопросов для разрешения предпринимателям на размещение временных сооружений для коммерции на территории города Каменка-Днепровская.

По данному инциденту идет расследование.

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