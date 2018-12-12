В Запорожье появится новогодний городок

19 декабря, в День Святого Николая в Запорожье на Маяковского и Фестивальной откроют главные елки города и области.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

На площадке перед зданием Запорожского горсовета пройдет ежегодная акция "Святой Николай-2019": это будет театрализованное представление, после которого 70 Санта Клаусов поедут во все районы города, чтобы поздравить детишек-инвалидов.

Также 19 декабря в 16:00 откроют областную елку на площади Фестивальной.

А новогодний городок на площади Маяковского откроют в 17:00, после чего обещают устроить развлечения в специальных зонах, концерт и "многое другое".

Кроме того, с 23 по 25 декабря, 30 декабря, а также с 5 по 7 и 12 января с 15:00 до 18:00 на площади Маяковского Святой Николай будет ждать запорожцев в ярком домике со своими помощниками. Каждый желающий сможет рассказать стихотворение или спеть песню и получить небольшой подарок.

Новогодние елки установят в каждом районе города. Возле них будут проводиться праздничные гуляния и мероприятия. Также праздничные новогодние мероприятия пройдут в муниципальных театрах, дворцах культуры и библиотеках.

На организацию новогодних праздников на площади Маяковского планируют выделить почти полмиллиона гривен.