В аэропорту Запорожья начали возводить каркас нового терминала

Строительные работы проходят в круглосуточном режиме.

В Запорожье начали монтировать каркас нового пассажирского терминала аэропорта. Об этом сообщили в пресс-службе Запорожского горсовета.

Около 100 работников уже приступили к монтажу конструкций терминала. Ведутся работы по установке лифтовых и лестничных шахт.

"Новый пассажирский терминал – стратегический объект для города. На сегодня никаких вопросов к работе подрядчика нет. Работы идут по графику. Нулевой цикл выполнен. Начат монтаж конструкций каркаса терминала", - отметил городской голова Владимир Буряк.

Планируется, что строительство терминала закончится в конце 2019 года. Пропускная способность аэропорта увеличится со 120 до 400 человек в час.

"Фирма приступила к монтажу каркаса терминала. Это дает уверенность, что объект может быть закончен и чуть раньше сроков, предусмотренных графиком. Плановые сроки завершения – конец 2019 года. Запорожье получит новый пассажирский терминал, отвечающий всем современным требованиям", - добавил мэр города.

Фото: Пресс-служба Запорожского горсовета