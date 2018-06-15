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Спасатели вытащили из Азовского моря тонущую женщину

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Женщина обессилела и стала тонуть.

Запорожские спасатели вытащили из воды тонущую женщину, сообщает пресс-служба ГСЧС в Запорожской области.

Инцидент произошел 14 июня в районе Приморской площади в Бердянске. Женщина плавала на расстоянии 300м от берега. Через некоторое время она потеряла силы и начала тонуть.

Горожанка стала кричать о помощи. Сотрудники ГСЧС с помощью лодки вытащили из воды тонущую 40-лтнюю женщину и доставили ее на берег.

Пострадавшей оказали первую помощь. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Спасатели призывают граждан быть осторожными и соблюдать правила безопасности на воде. Также в ГСЧС напоминают о том, что купаться на стихийных пляжах запрещено.

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