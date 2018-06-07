Без очередей: в Запорожье заработал новый "Паспортный сервис"

В Запорожье открылось новое отделение "Паспортного сервиса". Теперь горожане смогут быстро и комфортно оформить загранпаспорт и другие документы, сообщили в пресс-службе Запорожской облгосадминистрации.

Новое отделение расположено на третьем этаже ТРЦ "Аврора". Это уже второй филиал "Паспортного сервиса". Первый расположен на ул. Независимой Украины, 90.

В новом помещении для приема граждан предусмотрены 6 окон оформления документов и 6 фотокабин. В целом для обслуживания одного клиента здесь отводится 15-20 минут.

"Сама процедура длится около 15-20 минут: это снятие биометрических данных, фото, электронная подпись и снятие оцифрованных отпечатков пальцев", - отметила старший инспектор предприятия "Документ" Анна Ильченко.

В паспортном сервисе принимают документы для оформления загранпаспортов и ID–карточек, а также выдают справку о несудимости. А для комфортного ожидания в помещении есть удобные места для сидения и отдыха, включая "свободный Интернет" и развлекательная зона для детей.

Фото: Пресс-служба Запорожской облгосадминистрации