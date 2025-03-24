В Киеве разоблачили чиновника РГА, который значительно переплатил за фонари для школьных укрытий. Подробности дела

В Киеве правоохранители разоблачили в растрате начальника управления образования Подольской РГА. По информации следствия, он закупил фонари для школьных укрытий с убытком в 400 тысяч гривен.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. Подозреваемому грозит до восьми лет лишения свободы.

По словам правоохранителей, они установили, что в конце 2022 года должностное лицо заключило договор с предприятием-победителем тендера о закупке светодиодных фонарей и ламп для обустройства простейших укрытий. Речь идет о 28 учебных заведениях Подольского района города Киева.

"Поставщику за товар из местного бюджета было уплачено более 965 тысяч гривен. Однако проведенным расследованием установлено, что стоимость закупленных светодиодных устройств значительно меньше. Согласно проведенным экспертизам, сумма переплаты составляет более 400 тысяч грн", – уточнили в пресс-службе.

По факту растраты чужого имущества, путем злоупотребления должностным лицом своим служебным положением, совершенном в условиях военного положения и в крупных размерах, открыто уголовное производство. Злоумышленнику сообщили о подозрении. Решается вопрос об отстранении его от занимаемой должности.

В полиции добавили, что в феврале этому чиновнику объявлено о подозрении за переплаченные более 130 тысяч гривен за удлинители для этих же укрытий.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ровенской области задержали и.о. мэра и депутата городского совета одного из городов за вымогательство свыше 1 млн грн. Чиновники планировали получить взятки от местного предпринимателя в виде безвозмездной передачи земельного участка площадью 0,38 га.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!