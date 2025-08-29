Зеленский и Калмыкова проехались на автобусе из Киева в Мархалевку. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с министром по делам ветеранов проехались на автобусе из Киева до мемориального военного кладбища в селе Мархалевка Киевской области. Во время поездки они прослушали экскурсию, которую вел Геннадий Попенко.

Видео дня

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA Андрей Жигайло. Событие состоялось в пятницу, 29 августа.

Что известно

Президент Украины Владимир Зеленский и министр по делам ветеранов Наталья Кламыкова проехались на автобусе из Киева в село Мархалевка. Именно здесь в пятницу, 29 августа, состоялась официальная церемония открытия Национального военного мемориального кладбища.

Во время поездки они слушали экскурсию, которую вел спикер Минветеранов Геннадий Попенко. Он рассказывал о новых украинских традициях построения кладбища.

Что предшествовало

Под Киевом состоялось открытие Национального военного мемориального кладбища. Первая церемония захоронения прошла при участии президента Украины Владимира Зеленского, министра обороны и других высокопоставленных чиновников.

На новом мемориале похоронили первых пятерых неизвестных защитников Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский почтил память павших защитников и защитниц, погибших в боях за Украину и ее независимость. Он отметил, что с 2014 года продолжается битва за право Украины жить, а с 2022-го за него борются в полномасштабной войне.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!