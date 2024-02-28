Заявления о состоянии метро необоснованны: фракция "Удар" просит СБУ проверить манипулятивные слова депутата Витренко

Фракция "УДАР" Виталия Кличко в Киевсовете обратилась в Службу безопасности Украины. Депутаты просят проверить мотивы распространения недостоверной и манипулятивной информации о работе столичного метрополитена со стороны своего коллеги Андрея Витренко.

Об этом говорится в обращении в СБУ от депутатов Киевского городского совета от фракции "УДАР". Подземка постоянно отслеживает ситуацию с тоннелями, а депутат не является экспертом по этим вопросам.

"Заявления об угрозе подтопления станций метро необоснованны, поскольку Андрей Витренко не является экспертом и специалистом по вопросам гражданской защиты, транспорта, метрополитена или содержания и обслуживания объектов критической инфраструктуры. В то же время подобные заявления создают у жителей ошибочное отношение относительно якобы аварийного состояния туннельных сооружений и станционных комплексов метрополитена, а также невозможности обеспечения метрополитеном укрытия населения во время воздушной тревоги", – говорится в обращении.

Как отметили депутаты, по информации КП "Киевский метрополитен", из-за распространения недостоверной информации о состоянии тоннелей уменьшилось количество людей, использующих подземные станции в качестве укрытия.

В столичной подземке подчеркнули, что имеют необходимые технологические инженерные системы, в частности для откачки воды вод от сооружений метрополитена в городскую водосточную сеть. Специалисты предприятия ежедневно контролируют дебит воды, а также регулярно производят осмотр, обслуживание и содержание инженерных систем и насосного оборудования для обеспечения их бесперебойной работы.

В "Киевском метрополитене" также отметили, что не получали от депутата Витренко запросов или обращений по поводу угрозы затопления станций и тоннелей метрополитена. А также возможности закрытия функционирующих станций, неготовности метро к весенним паводкам. Это же касается и графика работ по выполнению аварийно-восстановительных работ туннельного перегона между станциями "Лыбидская" и "Демеевская". А значит, и не предоставляли никакой информации, на основе которой можно было бы делать какие-то выводы и предсказания.

Депутаты отправили соответствующее обращение в СБУ с просьбой проверить мотивы распространения недостоверной и манипулятивной информации Витренко.

Как сообщал OBOZ.UA, все специалисты прилагают максимум усилий, чтобы к концу лета участок метрополитена Киева между станциями "Демеевская"–"Лыбидская" заработал в обычном режиме. Согласно предварительным выводам экспертов, авария произошла, в частности, из-за некачественных строительно-монтажных работ по сооружению конструкции тоннеля.

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