Зарабатывали на сбыте кокаина в комендантский час до $500 тыс. ежемесячно: в нескольких регионах Украины задержали преступников. Фото и видео

Правоохранители разоблачили злоумышленников, которые зарабатывали на сбыте кокаина в комендантский час до 500 тысяч долларов ежемесячно. Спецоперацию по задержанию участников преступной организации проводили в нескольких регионах, в частности Киеве.

Видео дня

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. Подозреваемым грозит наказание в виде длительных сроков заключения.

Что известно

Так, оперативники Департамента стратегических расследований Нацполиции установили участников преступной организации, которые организовали сбыт наркотиков в нескольких регионах Украины. Для конспирации организатор вел все переговоры с другими участниками только по телефону, обеспечивал их "товаром" и тщательно подбирал курьеров.

Его доверенное лицо занималось финансовыми вопросами, обеспечивало документами для работы в ночное время и контролировало всех участников. Все курьеры тщательно проходили отбор и проверку.

"Заказы принимали через созданную разветвленную сеть каналов в мессенджерах, так же и рекламировали товар и свои услуги – гарантировали качество и доставку в любое время суток. Чтобы передвигаться авто в комендантский час использовали удостоверение волонтеров, липовые пропуска и документы различных госучреждений", – уточнили в полиции.

Наркотики участникам из других городов передавали по почте, пряча их во флаконах с шампунем. Цена за грамм кокаина с доставкой в комендантский час составляла 250 долларов, в день – 200 долларов. Только в ночное время суток дельцы ежемесячно сбывали до 2 тысяч доз "товара", что составляло почти полмиллиона долларов чистой прибыли.

Для ликвидации деятельности банды сотрудники Нацполиции и СБУ провели спецоперацию в нескольких регионах Украины.

"Спецоперация Нацполиции проходила одновременно в Киеве, Одессе и Днепре, по результатам которой задержаны 11 злоумышленников. Изъяты наркотики, деньги, авто, оружие и другие вещи, имеющие доказательное значение для дела. Мы остановили этот поток яда. И так будет с каждым, кто идет против закона", – добавил глава Нацполиции Иван Выгивский.

Что грозит

Злоумышленникам объявили о подозрении по фактам руководства преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней, незаконного сбыта наркотиков. Санкция инкриминируемых статей предусматривает наказание – до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Всем 11 подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжаются мероприятия по установлению полного круга лиц, которые могут быть причастны к наркобизнесу.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за вознаграждение обещали "решить" дело наркодилера. Свои услуги они оценили в 5,6 миллионов гривен.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!