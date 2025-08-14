За 5,6 млн грн обещали 'решить' дело наркодилера: в Киеве задержали злоумышленников. Фото и видео

В Киеве правоохранители разоблачили злоумышленников, которые за вознаграждение обещали "решить" дело наркодилера. Свои услуги они оценили в 5,6 млн грн.

Об этом сообщили в пресс-службе Национальной полиции Украины. За "посредничество" им грозит уголовная ответственность.

Что известно

Правоохранители во время расследования контрабанды наркотиков получили оперативную информацию о совершении мошеннических действий группой лиц. Сообщниками оказались супруги-киевляне в возрасте 43 и 44 года. Они предложили жене подозреваемого в организации транснационального наркотрафика решить вопрос, чтобы ее мужа не привлекли к уголовной ответственности.

"Муж потерпевшей, 50-летний киевлянин, наладил контрабандный канал поставки наркотических средств (кокаина и гашиша) из Испании и Нидерландов в Украину и их сбыт на территории государства. В июле правоохранители провели спецоперацию на одном из пунктов пропуска через государственную границу и остановили автомобиль, в котором организатор наркобизнеса перевозил запрещенные вещества", – уточнили в пресс-службе.

У него изъяли "товара" на более 4 млн грн по ценам "черного" рынка. Сейчас ему сообщили о подозрении в совершении преступления.

Со своей стороны, "бизнесмены" предлагали потерпевшей содействие в изменении меры пресечения и квалификации уголовного правонарушения, совершенного ее мужем. В качестве оплаты своих "услуг" злоумышленники требовали 135 тыс. долларов, что эквивалентно 5,6 млн грн. Для реализации преступного умысла к схеме дельцы также привлекли посредника – 35-летнего мужчину. Он должен был передать "вознаграждение" правоохранителям

Обыски и подозрение

Во время обысков у злоумышленников изъяли, в частности, наличные в национальной и иностранной валюте на общую сумму 370 тыс. грн, 1350 имитационных купюр номиналом 100 долларов, "черновые" записи, оружие и боеприпасы.

Их задержали и сообщили о подозрении по факту мошенничества и покушения на уголовное преступление. Суд избрал им меры пресечения в виде содержания под стражей. Также решается вопрос о привлечении к уголовной ответственности еще одного участника группы.

