Захватили еще в марте 2022-го: из российского плена вернулся гражданский житель Бучи Сергей Ахметов. Фото

Из российского плена освободили жителя Бучи Киевской области Сергея Ахметова. Гражданский украинец 3,5 года находился в Брянском СИЗО №2, а сейчас находится в больнице и получает необходимую помощь.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил бучанский городской голова Анатолий Федорук. В плену страны-террориста РФ до сих пор остаются 33 гражданских жителя Бучанской громады

Что известно

"Сегодня в Буче – большая радость. Домой вернулся наш земляк, гражданский пленный Сергей Ахметов. Его захватили оккупанты еще в марте 2022 года, во время оккупации города. С тех пор родные не имели никаких известий, а сам он находился в Брянском СИЗО №2. После трех долгих лет ожидания Сергей снова свободен", – говорится в сообщении.

По словам мэра Бучи, сейчас украинец в больнице, где получает необходимую помощь. Впереди – восстановления, но "главное уже произошло: он на свободе и вернулся в Украину". С согласия Сергея и его родных городской голова опубликовал фото украинца до и после российского плена.

"Для нашей громады это не только личная победа, но и символ надежды для каждого, кто ждет своих родных", – отметил Федорук.

Он добавил, в плену страны-террориста РФ до сих пор остаются 33 гражданских жителя Бучанской громады. Власть продолжает делать все возможное для их освобождения – обращается к государственным институтам и международным организациям, а также поднимает этот вопрос на каждой встрече.

Что предшествовало

2 октября между Украиной и Россией состоялся обмен пленными. Домой вернулись 205 украинцев: 185 военных и 20 гражданских. Большинство находилось в российской неволе с 2022 года. Самому молодому освобожденному воину 26 лет, самому старшему – 59.

Как сообщал OBOZ.UA, 9, 10, 12, 14, 19, 20 и 26 июня между Украиной и Россией состоялись обмены военнопленными. Домой вернулись раненые, тяжелораненые и самые молодые военные – в возрасте до 25 лет.

