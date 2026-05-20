За $26 тыс. лесами в Венгрию: полицейские Киеве разоблачили очередную схему заработка на уклонистах. Фото

Правоохранители Киеве задержали двух мужчин, которые, по информации следствия, организовали схему заработка на уклонистах. Злоумышленники за 26 тысяч долларов США переводили военнообязанных лесами за границу.

Об этом сообщили в пресс-службе столичной полиции. "Бизнесменам" грозит до девяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Что известно

Так, правоохранители установили, что к организации незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу вне пунктов пропуска причастны двое киевлян в возрасте 29 и 53 года.

Злоумышленник в социальной сети подыскали двух "клиентов" и за 13 тысяч долларов с каждого предложили им незаконный выезд в Республику Венгрия. Они согласились и перечислили сообщникам 1 тысячу долларов на криптокошелек в качестве аванса.

"В дальнейшем, один из фигурантов доставил призывников из столицы во Львовскую область, откуда они должны были пересечь границу. Другой – встретил их и предоставил инструкции для дальнейшего пересечения границы в обход пунктов пропуска через горную местность в направлении Венгрии", – уточнили в полиции.

Правоохранители задержали одного из злоумышленников во время получения оплаты за "услугу", а именно 25 500 долларов. Впоследствии они задержали и водителя, который обеспечивал транспортировку уклонистов в пограничный регион.

Следователи сообщили сообщникам о подозрении по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины.

